CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 15 TEMMUZ ANMA PROGRAMINDA KONUŞTU (2)

Gülseli KENARLI - Cansel KİRAZ - İdris TİFTİKÇİ - Harun UYANIK / İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz destanını selamladığımız bu anlamlı günde 100 bine aşkın hatmi şerifle, dualarla, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle şehitlerimizin ruhlarını mesrur eylemek üzere bu adımları attık ve bugün sabahtan itibaren hamdolsun bu yoldaki 81 vilayette anma törenlerimiz devam ediyor. Herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazan; ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terörle mücadelede yurt dışı operasyonlara kadar vatanımızın bekası milletimizin huzuru için, şehadete yürüyen tüm kahramanları burada tekrar kelam-ı edep ile yad ediyorum. Gazilerimize, cesaretleri ve fedakarlıkları için ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyor, Allah'tan hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz gecesi tarihi bir dirilişe sahne olan bu köprüden şehitlerimize Mehmet Akif'in şu mısralarıyla seslenmek istiyorum: Asımın nesli diyordum ya nesilmiş gerçekten, işte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek, şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar o rükû olmasa dünyada eğilmez başlar, vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor, bir hilal uğruna ya rab ne güneşler batıyor. Rabbim onları cennetiyle müşerref kılsın. Sevgili peygamberimize komşu eylesin. Yüce Mevla şehitlerimizin canlarını feda ederek yaptıkları şahitliği dergâh-ı izzetinde kabul etsin." dedi.

"ŞÜPHESİZ HİÇBİR ZAFER ALTIN TEPSİDE SUNULMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gece kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken diğer taraftan dünyada eşine az rastlanır bir direnişe imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bir yanda daha ömrünün baharındaki 16-17 yaşındaki gencecik fidanların acısını yeniden yaşamanın hüznünü yaşarken, aynı zamanda ülkemizi kurtarmanın huzurunu hissediyoruz. Şüphesiz hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Fetih sancağı kolayca burca dikilmez. Bedel ödemeden hiçbir başarı elde edilmez. Tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin gerisinde fedakârlık vardır, azim dirayet ve cesaret vardır." diye konuştu.

BU MİLLETİ F 16'LARA VÜCUDUNU SİPER ETTİ.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

FETÖ'nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canından, kimi zaman canından çok sevdiği evladından vazgeçmiş ancak vatanına namahrem elinin değmesine müsaade etmemiştir. Bu milleti F 16'lara vücudunu siper etti. Tankların altına yattı. Yılmadı, usanmadı çünkü onlar bir şeye inanmıştı: Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda canı cananı bütün varımı alsın da Huda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda...

Bir asır önce ya istiklal ya ölüm parolasıyla Kurtuluş savaşını zaferle taçlandıran Türk milleti, 15 Temmuz gecesi de gün vatana sahip çıkma günü diyerek darbecileri püskürtmüştür. 100 sene önce Anadolu'yu düşmana dar edenlerin torunları 15 Temmuz'da da FETÖ'cü alçaklara meydanlar, sokakları, işte bugün üzerinde toplandığımız şu köprüyü dar etmiştir. Bu millet FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, müstemlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermemiştir. Ben bu milletin bir ferdi olmaktan iftihar ediyorum.

"15 TEMMUZ SÜRECİNDE ŞAHİT OLDUĞUMUZ RİYAKARLIKLARI DA AYNI ŞEKİLDE HAFIZAMIZA KAYDETTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımızdan tasfiye sürecini hızlandırırken yurt dışında da özellikle PKK ve uzantılarına karşı başarılı operasyonlar gerçekleştirdik. Ayrıca Türkiye'yi vesayetin boyunduruğundan tamamen kurtaracak, demokrasimizin önünü açacak, yönetim sistemimizi kalıcı istikrara kavuşturacak önemli adımlar attık. Artık yönetim sistemimizi değiştirdik. Ve yeni yönetim sistemimizle birlikte Türkiye'nin; gerek ülkemizde gerek tüm dünyada sıçrayışını hep birlikte göreceğiz. Ülkemizde darbe defterini bir daha açılmamak üzere kapattık. 15 Temmuz bizlere; kimin ülkemizin kara gün dostu olduğunu, kimin de sadece iyi gün dostu olduğunu gösterdi. 15 Temmuz asla unutulmayacak ve unutturmayacağız. O bizim için bir tarihe kayıttır. 15 Temmuz sürecinde şahit olduğumuz riyakarlıkları da aynı şekilde hafızamıza kaydettik. Not ettik. O gece bizim için dua edenlerle FETÖ'nün başarısı için gayret edenleri hiçbir zaman unutmayacağız. Daha darbenin ilk anlarından beri yanımızda duranlar ile cuntacıların yanında duranları asla aynı kefeye koymayacağız." şeklinde konuştu.



"BUGÜNE KADAR 16 ÜLKEDE ÖRÜGÜTÜN OKUL ADI ALTINDA AÇTIĞI FİTNE YUVALARINI KAPATTIRDIK"

Erdoğan, "Hele hele ülkemizden kaçan darbecileri bağrına basanların ilkesizleri asla hafızamızdan silinmeyecektir. Açık ve net söylüyorum: Kimin nerede nasıl tavır takındığını çok iyi biliyoruz. Kimin kimlerle iş tuttuğunun da gayet iyi farkındayız. Umutlarını FÖTÖ'ye bağlayanların olayların seyri değişince nasıl hayal kırıklığı yaşadıklarını, nasıl öfkelendiklerini de biliyoruz. İlişkilerimizi belirlerken diğer konuların yanında darbe teşebbüsüne karşı takınılan tavrı da dikkate aldık, alıyoruz, alacağız. Bunun yanında gerek yurt içinde, gerek yurt dışında FETÖ ile mücadelemizi aralıksız devam ettireceğiz. Azerbaycan'dan ve Ukrayna'dan geldiler, gelecekler...

Pennsylvania'daki melunun takiyye, hile, yalan-dolanla büyük bir gizlilik içinde büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik bu böyle biline. Son iki yılda örgütün, devlet, iş dünyası, bürokrasi, ticaret, medya ve sivil toplum alanlarındaki yapılanmalarını büyük ölçüde çökerttik. Bugüne kadar 16 ülkede örgütün okul adı altında açtığı fitne yuvalarını kapattırdık. 80'nin üzerinde firari elemanı kaçtıkları yerden ülkemize getirtip yargıya teslim ettik. Ülkemizde devam eden davalar artık yavaş yavaş neticelenmeye başladı. Suçlular titizlikle belirlenerek o gece ülkemize ihanet eden milletimize kurşun sıkan katiller en ağır cezalara çarptırılıyor. Son FETÖ'cü hain de hesap verene kadar bu mücadeleyi hukuk içinde kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kalabalıktan 'idam, idam' şeklinde seslerin yükselmesi üzerine Erdoğan, "Tabi bunların hepsi müzakere masasında. Müzakere edeceğiz. Zira, şehitlerimizin kanının asla yerde bırakamayız. Gazilerimizin kanını asla yerde bırakamayız. Hesabını soracağız. Bu çevrede tanklara alkış tutanları, darbecilerle anlaşıp tankların arasından sıvışan unutmuyorsak, Yeşilköy'de havalimanında tankların arasından çıkıp Bakırköy Belediyesi'ne sığınanları asla unutmuyoruz, unutmayacağız. O gece başta bu köprü olmak üzere ülkemizin farklı köşelerinde yaşanan kahramanlıkları da unutmayacağız." dedi.

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