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Cumhurbaşkanı açıkladı: Ramazan Bayramı sonuna kadar tam kapanma kararı

Bayram sonuna kadar tam kapanmaya geçileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır" ifadelerini kullandı

GÜNDEM 26.04.2021, 21:09 Murat Aydın
Cumhurbaşkanı açıkladı: Ramazan Bayramı sonuna kadar tam kapanma kararı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Bayram sonuna kadar tam kapanmaya geçileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni tedbirlere ilişkin, şunları aktardı:

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir."

"Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum" diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamaların ana başlığı şöyle:

"SAĞLIK HİZMETLERİMİZDE HERHANGİ BİR SIKINTI YAŞANMIYOR"

Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Bu salgın krizini ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Sağlık hizmetleri konusunda hamdolsun herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Sağlık uygulama tebliği listesinde yer alan işlemlerin tamamı için yüzde 10 ile yüzde 20 oranında tıbbi malzeme fiyatlarında yüzde 10 oranında artış yaparak sağlık sistemimizi destekledik. Toplamda 115 bin vatandaşımızın diyaliz hizmetlerinin bedelini yüzde 20 arttırdık. Çölyak tedavisinin ödeme tutarında Ağustos ayından itibaren ilave yüzde 25 artış yaptık. Sosyal Güvenlik Kurulu bütçemize bu düzenlemelerin milletimize ve sağlık sektörüne hayırlı olmasını diliyoruz.

"VAKA SAYILARIMIZI SÜRATLE 5 BİNİN ALTINA İNDİRMELİYİZ"

İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere patates ve soğan dağıtımında 103 bin tonu geride bıraktık. Tedbirlerin neticelerini yavaş yavaş almaya başladık. Amacımız tedbirlerin temizlik, maske, mesafe kurallarından taviz vermeden vatandaşlarımızın hayatlarını en az etkileyecek şekilde uygulanmasını temin etmektir. Vaka ve vefat sayıları yükseldiğinde kısıtlama ted birleri kaçınılmaz hale gelmektedir. Ramazan Bayramı'nın ardından hayatımızı kolaylaştırabilmek için rakamların bugünün çok daha altına düşürmek şarttır. Vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz.

"ÖZEL HASTANELER HİÇBİR ÜCRET TALEP EDEMEYECEKLERDİR"

Hedeflediğimiz rahatlamayı sağlayabilmek için hep birlikte biraz daha fedakarlık yapmamız önem arz ediyor. Özel hastanelerde yoğun bakım ve aşı hizmetlerinden ötürü ücret talep edildiğine dair şikayetler alıyorum. Hukuken bu hizmetler için vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edilemez. Yoğun bakım ve aşı hizmetleri sebebiyle ilave ücret talebiyle karşılaşan vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığımıza ve SGK'ya bildirirlerse gereken işlemler derhal yapılacaktır. Çünkü bunların yaptırımı vardır.

"ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI OLACAKTIR"

Filyasyon ekipleriyle birlikte yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum.29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe paket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

"ŞEHİRLERARASI SEYAHATLERİN TAMAMI İZNE TABİ OLACAKTIR"

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

"EĞİTİMDE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLECEK SINAVLAR ERTELENECEK"

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde ç alışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

#tam kapanma #kısıtlama
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