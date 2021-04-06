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Cumhnurbaşkanı Erdoğan: Montrö ile Kanal İstanbul'un alakası yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 104 amiralin yaptığı açıklamanın ardından Montrö ve Kanal İstanbul'a ilişkin açıklamada bulundu. Kanal İstanbul projesine karşı çıkanların Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Montrö ile Kanal İstanbul'un bir alakası yok" dedi.

GÜNDEM 06.04.2021, 08:38 Murat Aydın
Cumhnurbaşkanı Erdoğan: Montrö ile Kanal İstanbul'un alakası yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 104 amiralin yaptığı açıklamanın ardından Montrö ve Kanal İstanbul'a ilişkin açıklamada bulundu. Kanal İstanbul projesine karşı çıkanların Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Montrö ile Kanal İstanbul'un bir alakası yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP değerlendirme toplantısının ardından 104 emekli Amiralin yaptığı açıklamaya ilişkin tepki gösterdi.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Kanal İstanbul projesinin birbiriyle alakasa olmadığını söyleyen Erdoğan, "Kanal İstanbul ile Montrö arasında kurulan bağ tamamen yanlıştır. Kanal İstanbul, boğazlardaki egemenlik haklarımızı güçlendirecek bir projedir. Türkiye'nin egemenlik haklarını tahkim edecek böyle bir projeye karşı çıkanlar en büyük Atatürk ve Cumhuriyet düşmanıdır." ifadesini kullandı.

"DAHA İYİSİNİ BULANA KADAR..."

Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Daha iyisi için imkân bulana kadar bu sözleşmeye devam ediyoruz. Bu sözleşmeyle ilgili diplomaside medyada bir çok görüş ortaya konulmuştur. Bugün de sözleşme tüm boyutlarıyla tartışmaya devam etmektedir. Hiç kimse akademideki medyadaki tartışmalar sebebiyle kimsenin yakasına yapışmamış, meseleyi farklı mecralara çekmeye çalışmamıştır. Fakat önceki gece yayınlanan bu bildiri bu kapsam dışındadır. Bu bizim egemenlik mücadelemizdir. Peki biz İstanbul Boğazı'nda egemen miyiz, maalesef.

'BOĞAZ'DAKİ EGEMENLİĞİMİZİ TAHSİS EDECEK'

Bilhassa Kanal İstanbul Boğaz'daki egemenliğimizi tahsis edecektir. Vazifem, Türkiye'nin ve milletinin hak ve menfaatleri ne gerekiyorsa onu yapmaktır. Montrö'den çıkmakla ilgili bir çalışmamız yoktur. Fakat gelecekte böyle bir sonuç çıkarsa önümüze gelen her şeyi detaylıca değerlendirmekten de kaçınmayız.

Esasen imzaladığımız tarihten beri bu sözleşmeyle ilgili akademi, medya, diplomasi, askeri cenahta pek çok görüş ortaya konmuştur. Bugün de sözleşme tüm boyutlarıyla tartışılmaya devam etmektedir. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı aldığı günlerde Meclis Başkanımıza Montrö örneği verilerek bir soru yöneltilmiştir. Kendisi de hukukçu olan Meclis Başkanımız tamamen teorik olarak konuyu izah etmiş, fakat Montrö'den çekilme durumunun olmadığını açıkça beyan etmiştir.

'KURULAN BAĞ TEMELDEN YANLIŞ'

Şayet amaç Montrö sözleşmesi tartışmaya katkı sağlamaksa bunun mecrası bildiri değil, akademik dünyada, medyada görüş ifade etmektir. Nitekim bu zaten yapılmaktadır. Hiç kimsenin bu yüzden yakasına yapışılmamıştır. Önceki gece yayınlanan bildiri bu çerçeve dışında yayınlanan belgedir. Kanal İstanbul ile Montrö arasında kurulan bağ da temelden yanlıştır. Türkiye İstanbul boğazındaki ağır deniz yükünü Kanal İstanbul'la hafifletirken tamamen kendi egemenliğindeki alternatife kavuşmuş olacaktır. Şu anda İstanbul Boğazı'nda egemen miyiz? Maalesef. Bir başka ifade ile Kanal İstanbul Boğaz'daki egemenlik haklarımızı güçlendirecektir.

'EN BÜYÜK ATATÜRK VE CUMHURİYET DÜŞMANLARI'

Böyle bir projeye karşı çıkanlar en büyük Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarıdır. Cumhurbaşkanı ve ülkenin en büyük partisinin genel başkanı olarak vazifem Türkiye'nin hak ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapmamdır."

Kaynak Yeniçağ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar Atatürk ve Cumhuriyet düşmanıdır. Montrö ile Kanal İstanbul'un bir alakası yok

#KanalİStanbul #cumhurbaşkanı #amiralller
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