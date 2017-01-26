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CUMA GÜNÜ UÇAK SEFERLERİNDE YÜZDE 15 AZALMA

Faik KAPTAN - Murat ÇAKIR / İSTANBUL Atatürk Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi aldığı bir kararla olumsuz hava koşulları nedeniyle Cumu günü yapılacak uçak seferlerinde yüzde 15 oranında azaltılmaya gidildiğini duyurdu. Acil...

CUMA GÜNÜ UÇAK SEFERLERİNDE YÜZDE 15 AZALMA

Faik KAPTAN - Murat ÇAKIR / İSTANBUL

Atatürk Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi aldığı bir kararla olumsuz hava koşulları nedeniyle Cumu günü yapılacak uçak seferlerinde yüzde 15 oranında azaltılmaya gidildiğini duyurdu.

Acil Durum Komitesinin duyurusu şöyle:

“Atatürk Hava Limanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi ( MADKOM) bugün saat 12:00'de toplanmış olup, Kuruluşumuz yanı sıra Komite üyesi kurum ve kuruluşların ( Meteoroloji Müdürlüğü, THY, Onur Havayolları, Atlas Global,AOC,TGS,Havaş,Çelebi, TAV) birlikte almış olduğu kararla 27 Ocak 2017 Cuma günü seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle ( kar, don ve buzlanma) yüzde 15 oranında azaltılmıştır. Yolcularımızın bilet aldıkları havayolundan bilgi almaları tavsiye edilir."

 

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