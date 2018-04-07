Çukurca'da hain tuzak: 2 Şehit

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) inflak etmesi sonucu, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit oldu, 1 uzman erbaş da yaralandı.



Olay, bugün öğlen saatlerinde Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinin Şentepe üs bölgesi yakınlarında meydana geldi. Bölgede operasyonda olan askerlerin geçişi sırasında teröristler tarafından döşenen EYP, inflak etti. Meydana gelen patlamada, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit olurken, 1 uzman erbaş da yaralandı. Yaralı uzman erbaş, askeri helikopterle Hakkari'ye sevk edilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.



SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan'ın memleketi Samsun'un Bafra ilçesine ateş düştü.





Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan'ın acı haberi, bugün öğlen saatlerinde memleketi Samsun'un Bafra ilçesindeki baba evine ulaştı. Askreri yetkililer tarafından Sadık Pehlivan'a oğlunun şehit olduğu haberi verildi. Şehidin baba evine dev bir Türk bayrağı asıldı. Şehidin eşi Sevde Pehlivan'ın ise Bursa'da bir yakınlarının yanına gittiği ifade edildi.





Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)





BİR YIL ÖNCE YARALANDIĞI HAKKARİ'YE GÖNÜLLÜ GİTTİ, ŞEHİT DÜŞTÜ



Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın memleketi Kırklareli'nin Kofçaz ilçesindeki baba evine ateş düştü. Yalap'ın geçen yıl PKK saldırısında yaralandığı ve gönüllü olarak yeniden bölgeye gittiği ortaya çıktı.



Çukurca ilçesinin Irak sınırında bulunan Şentepe üs bölgesinde yakınların operasyonda bulunan askerlerin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit olurken, 1 uzman erbaş da yaralandı. Uzman Çavuş Yalap'ın şehit olduğu haberi memleketi Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi Taştepe köyüne ateş düşürdü.



1 YIL ÖNCE YARALANMIŞ



Bugün şehit düşen Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın Çukurca'da 26 Mayıs 1017 günü PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralandığı ortaya çıktı. Yaralandıktan sonra bir süre tedavi gören Yalap'ın daha sonra yeniden kendi isteğiyle görev yeri Çukurca'ya gönüllü olarak gittiği öğrenildi.



Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)





'GİTMEZSEM ŞEHİT ARKADAŞIMA İHANET ETMİŞ OLURUM'



Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Kırklarelili uzman çavuş Anıl Yalap'ın Taştepe köyündeki baba ocağına ateş düştü. Şehit uzman çavuş Anıl Yalap'ın acı haberini alan yakınları evine akın etti. Şehidin evi Türk ve Atatürk bayraklarıyla donatıldı. Evin bahçesinde taziyeleri kabul eden Elmas ve Kıymet Yalap çifti ile şehidin kardeşleri Kemal ve Nuri de gözyaşlarına hakim olamadı. Bazı yakınları ise baygınlık geçirdi.



Şehit babası Elmas Yalap, oğlunun 1 yıl önce yaralanmasına rağmen kendi isteğiyle birliğine döndüğünü ifade ederek, "Dün telefonla görüştük, iyi olduğunu ve tim olarak 15'inde izne geleceğini söyledi. Oğlum 2.5 yıllık askerdi, geçen sene bu zamanlarda operasyonda yaralanmıştı. Yine kendi isteyerek gitti. Bir türlü ikna olmadı, 'ben gideceğim, ben gitmezsem şehit arkadaşıma ihanet etmiş olurum' dedi. O zaman valimizde ikna etmeye çalıştı, yaralı olduğunu söyledi. Ama oğlum 'hayır, iyileşeceğim gideceğim' dedi. Biraz rapor almasını söyledik ama 'iyi' olduğunu söyleyerek gitti. Vatan sağ olsun, şehitler olmasa vatan da ayakta olmayacak. Yeter ki vatanımız sağ olsun diyeceğiz" diye konuştu.



Şehit annesi Kıymet Yalap ise, evlerinin bahçesinde 'evladım, bana da mı geldi bayraklar evladım? Evimi bayraklarla süsledin evladım' diyerek gözyaşı döktü. Şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın cenazesinin yarın öğle namazında Kofçaz ilçesinde kılınacağı, ardından naaşının ailesinin isteği üzerine Taştepe köyü mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.







ŞEHİT ASKERLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ



Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Anıl Yalap için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.





Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Ak Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Hakkari Belediye Başkan vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, polis ve askeri yetkililer katıldı.



Şehit cenazeleri, tören alanına getirildikten sonra saygı duruşunda bulunulup, özgeçmişleri okundu. Yapılan duanın ardından da bir süre omuzlarda taşınan şehitlerin cenazeleri memleketlerine gönderilmek üzere helikopterle Van'a gönderildi.