Çukurca'da 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Hakkari Çukurca'da 2 askerimiz şehit oldu. MSB'nin açıklamasına göre Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari-Çukurca'da 20 Temmuz 2020 tarihinde bir üs bölgemize teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı neticesinde 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

