Cubbeli Sarıklı Amiral'in Amiral için nihayet harekete geçildi

Sarık-cübbe ile amiralin bir tekke yaptığı ziyaretin görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Erdoğan da sarıklı amiralle ilgili "TSK'nın disipliniyle bağdaşmayacak fotoğraf veren askere olumlu bakmadık, bakmayız" ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet Gazetesi Abdülkadir Selvi, sarıklı amiralle ilgili soruşturmanın detaylarını köşesine taşıdı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşen Selvi, "Sarıklı amiral ihraç edilecek" diye yazdı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz gün konuyla ilgili "TSK'nın disipliniyle bağdaşmayacak fotoğraf veren askere olumlu bakmadık, bakmayız. Bunun münferit bir hadise olduğu açıktır. Söz konusu fotoğraf yayınlandığında TSK idari bir soruşturmayı başlatmıştır ve sonuca bağlamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Selvi'nin sarıklı amiralle ilgili yazısından ilgili kısım şöyle:

SARIKLI AMİRAL İHRAÇ YOLUNDA

"Cumhurbaşkanı Erdoğan da sarıklı amiral işine tepki göstermişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a sarıklı amiral hakkındaki soruşturmayı sorduk. Sözleşmeli statüsünde olduğunu ifade etti. İdari soruşturmanın sürdüğünün altını çizdi. Savunması istenmiş. Bu savunma general ve amirallerle ilgili soruşturmayı yürüten birim tarafından değerlendirilecek. Yani hukuki prosedür sürüyor. Ama benim edindiğim izlenim, sarıklı amiral TSK’yı rahatsız etmiş. TSK’dan ihraç edileceği intibaı edindim. İş sadece hukuki prosedürün tamamlanmasına kalmış."