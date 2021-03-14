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Covid-19'an hayatını kaybeden 33 Sağlık personeline mevlit okundu

İstanbul'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve vatandaşlar için mevlit okutuldu. Eyüpsultan Camiindeki Mevlide İstanbul Valisi Ali Yerlikaya' da katılı.

GÜNDEM 14.03.2021, 01:29 14.03.2021, 01:50 Murat Aydın
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Covid-19'an hayatını kaybeden 33 Sağlık personeline mevlit okundu

İstanbul Valiliği koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Müftülüğünce, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve vatandaşlar için mevlit okutuldu.

Kentteki tüm ilçelerin merkezindeki camilerde Kovid-19 ile mücadele ederken hayatını kaybeden 33 sağlık çalışanı ve vatandaşlar için ikindi namazı öncesi düzenlenen mevlit programında, okunan hatmi şeriflerin duası yapıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Camisi'ndeki program sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla 1 yıldır tüm ülkenin mücadele ettiğini ve 33 sağlık çalışanının bu uğurda hayatını kaybettiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığının en son açıkladığı verilere göre toplam 29 bin 320 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Vali Yerlikaya, "Yarın 14 Mart Tıp Bayramı ve sokağa çıkma kısıtlamamız var. Bugün Eyüp Sultan'da ve 39 ilçemizin merkez camilerinde valiliğimizin koordinasyonu ama kıymetli İl Müftümüzün organizasyonuyla 33 sağlık çalışanları ve bütün vatandaşlarımızın ruhlarına hatim indirildi. Az önce hem hatim duası hem de Mevlid-i Şerif okundu." diye konuştu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesini ziyaret ettiğini ve oradaki hekimlerin ne kadar fedakarca çalıştığını gördüğünün altını çizen Yerlikaya, sağlık çalışanlarının kendilerinin kahramanı olduğunu dile getirdi.

Yerlikaya, Türkiye'nin salgınla mücadelede sağlık gücünün ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sağlık sistemimiz çok güçlü. Hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımız çok güçlü. Onlar bizim kahramanlarımız, onları Allah için çok seviyoruz. Onlara minnettarız, bayramları kutlu olsun. En kısa zamanda sağlığa, sıhhate, afiyete onların sayesiyle inşallah yeniden, burada okunan hatimler, dualar yüzü suyu hürmetine şehrimiz, ülkemiz, bütün insanlığı Cenabıallah kurtarsın diye dua ediyorum."

"Vakaların karşılığında, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarının artmadığını biliyoruz"

Bir gazetecinin, İstanbul'da kısıtlama olmayan cumartesi gününde şehrin kalabalık olduğunu belirterek yeniden kısıtlamaların gelme ihtimalini sorması üzerine Yerlikaya, Sağlık Bakanlığının kısıtlama tedbirlerini sadece vaka sayısıyla değil çeşitli başlıklar altında değerlendirdiğini söyledi.

İstanbul'un 16 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık 14'üncü megakenti olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Bu megakentte vaka sayılarının karşılığı önceki gibi hastanede yatışların artmadığını, yoğun bakım ve entübelerin o şekilde artmadığını biliyoruz. Bu rakamları biz açıklayamıyoruz, biliyorsunuz tek elden Sağlık Bakanlığı aracılığıyla açıklanıyor. Tüm AVM'leri 2 günde denetledik, perşembe ve cuma günü. Ondan bir gün önce de ben kendim ziyaret ettim. Yeme içme yerleriyle ilgili İstanbul'da arkadaşlarımız ve ben de dahil olmak üzere çok ciddi denetimler yapıyoruz. İnsanlar 1 yıldan sonra Kovid-19'la ilgili maske, mesafe, temizlikle ilgili tedbirlerin ne anlama geldiğini, yeme içme yerleriyle ilgili... Evet 13 hafta tam kısıtlama oldu, paket servisleri haricinde ama şu anda oralara HES koduyla girilebileceğini, bunun bir zaruret olduğu ve yüzde 50 kapasiteye uymakla ilgili çok ciddi gayretlerin olduğunu gördüm."

Yerlikaya, 2 Mart'tan itibaren başlayan süreçten çok olumlu sonuçlar alacaklarına inandığını dile getirerek, ümitsizlik, karamsarlığa girmeden hedeflerinin "Mavi" kategoride yer almak olduğunu ifade etti.

"Lütfen aşı olalım"

İstanbul'da 65 yaş ve üzerinde olanların Kovid-19 aşı oranının yüzde 68 olduğunu açıklayan Yerlikaya, çok güzel bir sonuç olmasına rağmen bunu yeterli görmediklerini kaydetti.

En riskli kategoride olan 65 yaş ve üstünde olan vatandaşlardan bir ricasının olduğunu aktaran Yerlikaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Lütfen aşı olalım. Her fırsatta aşı olabilirsiniz. Randevu aldım, alamadım... Biliyorsunuz, gönüllülük esasına göre, kendi istiyorsa zorunluluk yok. Biz istiyoruz ki kendi iyilikleri, bizim iyiliğimiz, gelecek, toplum sağlığı için aşılanmaları bizim ricamızdır. Kabul ederlerse başımız gözümüz üstüne. Kaymakamlarımız bu işi koordine ediyorlar. Biz bu oranı daha yukarı çıkarmak ve Allah göstermesin hiçbir büyüğümüzün vefat etmesini veya entübe olmasını istemiyoruz."

Yerlikaya daha sonra cami bahçesinde kurulan İl Sağlık Müdürlüğü standını ziyaret ederek Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Salih Cenap Çehli'nin eşi Pınar Çehli ile bir süre görüştü.

Düzenlenen programa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile İl Müftüsü Prof. Dr. Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı da katıldı.

#sağlıkçı #Covid19 #koronavirüs
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