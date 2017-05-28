ÇORUM'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK BU GÜNDE SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

ÇORUM’da dün etkili olan şiddetli sağanak yağmur bu gün de devam etti. Caddeler göle dönerken, bir çok ev ve işyerini su bastı.

Çorum'da dün öğleden sonra başlayan ve bu günde aralıklarla devam eden şiddetli sağanak yağmur kentte hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar yolda kaldı. Bir çok ev ve işyerini su bastı. İhbar üzerine ev ve işyerlerinde meydana gelen su taşkınlarına belediye ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Su tahliye çalışmaları gerçekleştirildi. Sağanak yağmur özellikle Mimarsinan Mahallesi'nde hayatı felç etti. Bazı yollarda çökmeler meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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- Su baskını olan yerlerden detay

- Belediye ekiplerinin çalışmaları

- Detaylar

(SÜRE: 2 Dk) (BOYUT: 65 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()



