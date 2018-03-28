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Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 33 yaralı//EK GÖRÜNTÜLER-2

ÇORUM’un Osmancık ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 2 kişi ölürken, 33 kişi de yaralandı.   Kaza Osmancık ilçesine 10 kilometre uzaklıkta Samsun-İstanbul Karayolu Danişment köyü Pınarlıtaş mevkiinde meydana geldi....

Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 33 yaralı//EK GÖRÜNTÜLER-2

ÇORUM’un Osmancık ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 2 kişi ölürken, 33 kişi de yaralandı.

 

Kaza Osmancık ilçesine 10 kilometre uzaklıkta Samsun-İstanbul Karayolu Danişment köyü Pınarlıtaş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Trabzon’dan İstanbul’a giden Özcan Abonoz idaresindeki 61 S1991 plakalı yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle virajı alamayarak yoldan çıktı. Ardından yol kenarında bulunan leblebi satışı yapılan tesisin çevre duvarına çarpıp durdu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma, 112 sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelerek bilgi alan Osmancık İlçe Kaymakamı Hakan Alkan da olay yerine gelerek açıklamada bulundu. Kazada otobüs şoförü Özcan Abonoz ile beraber 2 kişi ölürken 33 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere götürüldü. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

 

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan otobüsten detay

-Ekiplerden detay

-Hastane dışından detay

-Osmancık İlçe Kaymakamı Hakan Alkan ile röportaj

-Hastaneye ambulansla getirilen yaralılar-ek

-Detaylar

 

Haber-Kamera:Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum), ()

 

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