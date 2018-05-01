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ÇÖP KONTEYNIRLARINI DEVİRİP ATEŞE VEREN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ 

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL () Beyoğlu'nda bir grup, yolu trafiğe kapatıp çöp konteynırlarını ateşe verdi. Polis ekiplerinin gazlı müdahalesiyle grup kaçtı. TOMA'nın müdahalesiyle yanan ateş söndürülüp...

ÇÖP KONTEYNIRLARINI DEVİRİP ATEŞE VEREN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ 

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL ()
Beyoğlu'nda bir grup, yolu trafiğe kapatıp çöp konteynırlarını ateşe verdi. Polis ekiplerinin gazlı müdahalesiyle grup kaçtı. TOMA'nın müdahalesiyle yanan ateş söndürülüp yol tekrar trafiğe açıldı.
Bostan Mahallesi Kaskaval Sokak'ta saat 21.30 sıralarında bir grup, çöp konteynırlerını devirip ateşe verdi. Grup ardından, sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Bildirilmesi üzerine, kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Kendilerine taşla saldıran gruba, polis biber gazı ile müdahale etti. Grup gazlı müdahalenin ardından ara sokaklara kaçtı. 
Olay yerine gelen TOMA ise, yanan çöp konteynırları söndürüp kapalı olan yolu trafiğe açtı. Polis ekipleri, olaya karışan kişileri yakalamak için ara sokaklarda çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Çöp konteynırlarının yolda yanması
-Polis ekiplerinin gruba gaz sıkması
-Zırhlı polis araçlarından detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-TOMA'nın konteynırları söndürmesi 
-Yolun trafiğe açılması
-Sokak içerisinden detay görüntüler    

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