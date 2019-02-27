Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri bakanı Süleyman Soylu: 15 bin polis alacağız
İçişleri bakanı Süleyman Soylu: 15...
Şenol Güneş, istifa mı edecek?
Şenol Güneş, istifa mı edecek?
Soylu:  İBB'ye HDP’yi , PKK’yı musallat etmeyin
Soylu:  İBB'ye HDP’yi , PKK’yı...
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa etti
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa...

Çöp kamyonunun çarptığı küçük Filiz öldü, mahalleli aracı taşladı

  Kayseri'de sabah okula giderken çöp kamyonunun çarptığı ilkokul öğrencisi Filiz Taşdemir (9), hayatını kaybetti. Mahalle halkının taş atıp camlarını kırdığı kamyonun şoförü gözaltına alındı. Kaza, saat 08.30 sıralarında...

Çöp kamyonunun çarptığı küçük Filiz öldü, mahalleli aracı taşladı

 

Kayseri'de sabah okula giderken çöp kamyonunun çarptığı ilkokul öğrencisi Filiz Taşdemir (9), hayatını kaybetti. Mahalle halkının taş atıp camlarını kırdığı kamyonun şoförü gözaltına alındı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi, Elmalı Sokak'ta meydana geldi. Şehit Mehmet Gökkaya İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Filiz Taşdemir, okula gitmek için evinden çıktı. Evlerinin önündeki yolun karşısına geçmek isteyen Filiz Taşdemir'e, ilçe belediyesine ait Mustafa Erciyes yönetimindeki 38 SF 132 plakalı çöp kamyonu çarptı. Çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Filiz Taşdemir'in öldüğü belirlendi.
Polis, küçük Filiz'in cesedini beyaz çarşafla örterek, kaza yerinde inceleme yaptı. Bu sırada mahallede yaşayanlarhız yaptığını ileri sürdükleri kamyon şoförüne tepki gösterdi. Bunun üzerine çok sayıda polis ekibi kaza yerine sevk edildi. Polisler, sokakta toplanıp kamyona taş atarak camlarını kıran kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri, Mustafa Erciyes'i gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
OKUL ÇANTASI AİLEYE TESLİM EDİLDİ
Filiz Taşdemir'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Filiz Taşdemir'den geriye kalan okul çantası ise polisler tarafından ailesine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, ()- 

================

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328