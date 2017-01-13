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ÇÖKEN BİNANIN METAL YANGIN MERDİVENİ PETROL İSTASYONUNUN ÇATISINA YIKILDI

Haber-Kamera Enver Alas İstanbul Zeytinburnu'nda 7 katlı boş bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı olayda başka bir facianın ucuz atlatıldığı ortaya çıktı. Olduğu...

ÇÖKEN BİNANIN METAL YANGIN MERDİVENİ PETROL İSTASYONUNUN ÇATISINA YIKILDI

Haber-Kamera Enver Alas İstanbul

Zeytinburnu'nda 7 katlı boş bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı olayda

başka bir facianın ucuz atlatıldığı ortaya çıktı. Olduğu yere doğru büyük bir gürültüyle çökerek enkaz haline gelen binanın metal yangın merdiveni ise hemen yan taraftaki benzin istasyonunun çatısına doğru yıkıldı. Pompaların bulunduğu bölümün üstünde yer alan çatının az hasarlı olduğu görüldü.

Benzin istasyonu güvenlik nedeniyle kapatıldı.

ARAMA KÖPEKLERİ ENKAZDA CANLI İZİ ARIYOR

Öte yandan, AFAD ve UMKE olmak üzere itfaiye ekipleri binada arama-kurtarma çalışmalarıyla molozları kaldırması aralıksız devam ediyor. Ayrıca canlı veye cansız birileri olması ihtimaline yönelik arama-kurtarma köpekleri enkazda dolaştırılarak bir iz bulması için kullanıldı.

Görüntü Dökümü

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-Çöken binanın görüntüsü

-Benzinliğin çatısına yıkılan Yangın merdiveni

-Merdivenin görüntüsü

-Ekiplerin çalışmaları

-Genel ve detaylar

 

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