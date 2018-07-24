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ÇÖKEN BİNANIN ETRAFINDA OTURANLAR KAYMA ANINI ANLATTI

  Cansel KİRAZ- İbrahim MAŞE- Güven USTA-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() SÜTLÜCE İmrahor Caddesi'nde çöken binanın etrafındaki binalarda oturan vatandaşlar tahliye edildi. Dışarıda bekleyenler  binanın yıkıldığı anda gözyaşlarına boğuldu. ...

ÇÖKEN BİNANIN ETRAFINDA OTURANLAR KAYMA ANINI ANLATTI

 

Cansel KİRAZ- İbrahim MAŞE- Güven USTA-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() SÜTLÜCE İmrahor Caddesi'nde çöken binanın etrafındaki binalarda oturan vatandaşlar tahliye edildi. Dışarıda bekleyenler  binanın yıkıldığı anda gözyaşlarına boğuldu.  Yıkılan binanın çevresinde bulunan binalardaki oturanlar ve tahliye edilen vatandaşlardan bazıları binanın kayma anlarında yaşadıklarını anlattıllar.

"CANIMIZI ZOR DIŞARI ATTIK"
Yıkılan binanın yanındaki binalardan birinde oturan bir kadın, "Bir gümbürtü bir toprak bir ses... Sanki bomba patladı. Canımızı zor kurtardık. Hiç bir şey alamadım. Ben giriş kattayım.'Bina çöküyor' diye diş fırçamı attım yalın ayak dışarı fırladım. Zaten binaların arasında boşluk vardı. Biz binamız çöker diye düşünüyorduk önceden" dedi.

Başka bir kadın da "Gürültüye kalktık canımızı zor dışarıya attık. Çatlaklar için uyardık. Belediyeye şikayet ettik. Dilekçe verdik. Kimse oralı olmadı. Şimdi de evlerimize giremiyoruz." ifadelerini kullandı. 

Bu arada, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da yıkılan binanın sakinleri ile görüşecek. Görüşme için bina sakinleri yağışlı hava nedeniyle aynı cadde üzerindeki bir otelin lobisine alındı.

 

Görüntü dökümü:
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-Polis ve itfaiyenin görüntüsü
- Binanın çökme anında insanların görüntüsü
- Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın konuşması
- Bina sakinlerinin otele girişi 
-Dışarıda bekleyen vatandaşlar
-Yan binaların sakinleri ile röp 
-Tahliye edilen binalar
-Genel ve detaylar
 

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