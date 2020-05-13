Çocuklar sokakta, mesafe sıfır

Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına önce 65 yaş üstüne belirli saatlerde serbestlik sağlanarak esnetildi. Bugünde 20 yaş altı sokağa çıkış kısıtlaması olan gençler ve çocuklar için belirli saatlerde serbestlik sağlandı. Serbest saatlerde sokaklar çocuklarla taştı. İstanbul Gaziosmanpaşa Meyanı ve Belediye Binasının önü çocuklarla doldu. Ancak mesafeler unutuldu. Herkes birbirine o kadar yakın oturup kalktı, çocuklar alanda oynadı. Bilim adamları bu gibi durumlarda mesafe kurallarına ciddi anlamda uyulması uyarısını yaparken, ailelerin bunu hiçe sayarcasına dolaşması dikkat çekti. Bilim adamları çocukların taşıyıcı olabiliceğine dikkat çekerken, mesafenin her yaş arasında korunmaı gerektiğini vurguluyor.

Toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da yaptığı açıklamalarda sağlanan serbestliklerin dikkatli kullanılmasına dikkat çekti. Normalleşme adımlarında iyi sonuçlar alınabilmesi için kurallara uyumun önemine dikkat çeken Bilim adamları, mesafe, maske kullanımını hatırlatıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme adımlarının açıklanmasının ardından ilk kez basın toplantısı düzenledi. Bugün öğle saatlerinde Koronavirüs (Corona virüsü) Bilim Kurulu ile toplantı gerçekleştiren Bakan Koca kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkmayla ilgili bu bir hükümet kararı, önümüzdeki günlerde salgının seyri bu kararda etkili olacak. Salgının seyrine göre zaten gündeme gelmiş olur. Hükümet ve Sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli açıklamayı yapmış olur. Şu an Bilim Kurulunun gündemine gelmedi" dedi.

Gaziosmannpaşa Belediye Başkanlığı'nın önü çocukların oyun alanına dünüştü. Ancak mesafa konusunu uyulmadığı görüldü. Foto:aydınSes

ALIŞVERİŞ KUYRUĞU UYARISI

Virüsten korunmamızı sağlayacak tedbirler yerine alıveriş kuyruğuna girmek, pazarda tedbirsiz dolaşmak risklidir. Riskle hangi anda, hangi ortamda, kim vasıtasıyla karşılaşacağımızı bilemeyiz.

Belki de hiç belirti göstermeyecek kişi size virüs bulaştırabilir. Siz virüsü ondan alıp, bünyesi zayıf olan birisine bulaştırabilirsiniz. Mesafe kuralını çiğnemek, virüsle aranıza mesafe koymamak demektir.

8 hafta eğer istersek ne güçlüklerini yeneceğimizin, korkuya kapılmadan riski yöneteceğimizin kanıtıdır. Türkiye olarak virüsle mücadelede ikinci dönemdeyiz.

Sanayi bölgelerinde çalışanların sağlığını korumak için test laboratuvarları açıyoruz. Bakanlık olarak yeni yaşamın gerektirdiği sağlık standartlarını oluşturuyoruz. Hepimiz biliyoruz ki süreç tipik normalleşme değil, eski günler tamamıyla geri dönmüyor.

Bazı kısıtları nasıl aşabileceğimizi öğrendik. Bugün artık müzik grupları, dün sahnede verdiği konserleri ayrı ayrı bilgisayar katılımıyla internet üzerinden veriyor. Büyük kurumların toplantıları video konferansla yapılıyor.

Hükümetler bu yöntemle kararlar alıyor. Yeni normaller, yep yeni imkanlar keşfediyoruz. Yeni hayatı en iyi anlayacak olan gençlerdir. Onların fikirlerine ihtiyacımız var. Kesin olan şudur, salgını diğer salgınlar gibi yeneceğiz ama ondan bir şeyler öğrenceğiz.

Yeni hayatımızı hızla kurmalıyız. AVM kalabalıkları, stadyum kalabalıkları, pazar kalabalıkları olmamalıdır. Salgın sürecinde doğan yeni hayat tarzına kontrollü sosyal hayat diyoruz. Bu söylediklerimizin yalın ifadesidir, bu hepimizin ortak katkısıyla gerçekleşecektir.

Çalışmalar maskenin tek başına koruyucu olmadığı doğrulanmıştır. Maske ve mesafe birleşik tedbir gibi düşünülmelidir. Birey olarak her birimiz için kontrollü sosyal hayat, özünde maske artı sosyal mesafe demektir.

Ama kontrollü sosyal hayat riskli yerlerden uzak durmak ve riski minimalize şekilde düzenlemek demektir. Kontrollü sosyal hayat, “Bir şey olmaz” sözünün üstünü çizmektir.

Ulaşımda yeni bir oturma düzenine girmesi kaçınılmaz görünmektedir. Virüsün yayılmasına, bireyler için risk oluşturmasına elverişli her sosyal ortamın düzenlenmesi, kontrollü sosyal hayatın kapsamındadır.

Belediye Kültür Merkezi girişinde bulunan Mc Donald's'ın önünde çocuklarla kuyrukta bekleyen aileler dikkat çekti. Foto:aydınSes

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI

“Hayat Eve Sığar” adlı bu kolaylaştırıcı, ücretsiz internetten indirebileceğiniz uygulama sizleri baştan bilgilendiriyor.

Bugün itibarıyla “Hayat Eve Sığar” uygulaması 10 milyonu bulmuştur.

Yerel yönetimlerden, özel sektöre hayatın her tarafına sorumluluk düşmektedir. Geride bıraktığımız 8 hafta, eğer dikkatsiz davranırsak bir şey ifade etmeyebilir.

Bu 8 haftanın kısa bir zaman olduğunu tekrar hatırlatmalıyım. Hayatımızı evde sürdürmeye çalışalım. İşimiz ve ihtiyaçlarımız için dışarı çıkmışsak, yoğunluğu az olan yerleri tercih edelim.

Risk yokmuş gibi davrananları ve tedbir almayanları uyaralım. İş yerlerimizde sağlıklı ortam oluşturulmasını talep etmeliyiz. Kurumlarımızı teşvik etmeliyiz.

Corona mücadelesinde bu noktada sağlamamız gereken şey güçlü istikrardır. Hekimi hemşiresi, filyasyon ekibi ve diğer üyeleriyle sağlık ordumuz bu istikrarı güçlü bir şekilde gösteriyor.

Salgını kontrol altına aldık, sosyal hayatımızı kontrol altına alırsak güzel günler göreceğiz, güzel güneşli günler.

Yine Gaziosmanpaşa'deki bir mağaza önünde vatandaşların kuyruk oluşturduğu gözlendi, Foto:aydınSes

AVM’LERDEKİ TEDBİRLER

Bakan Koca, AVM’lerde alınan tedbirlerle ilgili gelen bir soruya şöyle yanıt verdi:

Genel anlamda yeni normalin özellikle nasıl olduğu ve bu kontrollü sosyal hayat olarak tanımladığımız ikinci dönemde maskenin ve 1,5 metre mesafenin önemli olduğunun altını çizdim.

Kalabalık ortamlar oluşturmadan, mesafe kuralına uymak şartıyla, maske kullanarak yeni dönemi böyle geçirmek şartıyla, yeni bir salgına kapı açmayacağımızı düşünüyoruz. Yer yer bu kurallara uyulmadığını, yer yer maskenin takılmadığını görüyoruz, bunların asla ve asla olmaması gerekiyor.

83 milyonun sağlığı önemli. Hepimiz bu anlamda uygun ifade tarzlarıyla birbirimizi uyarabiliriz. Sadece kişinin kendi sağlığıyla ilgili bir sorun değil hepimizin sağlığını ilgilendiren bir salgından bahsediyoruz. Kimsenin istediği gibi hareket etme hakkı olamaz.

Eğer bu tedbirlere uyma noktasında gayret içinde olursak, ikinci bir dalganın olma durumunu önlemiş oluruz. Değilse kaçınılmaz son tabii ki olur. Biz zaten kalabalıkların oluştuğu dönemlerden sonra vakaların arttığını görüyorsunuz.

Hepimizin bugüne kadar gösterdiği hassasiyeti bundan sonraki süreçte aynı kararlılıkla, bu dönemin kontrollü sosyal hayat dönemi olduğunu ve mutlak maske ve mutlak mesafe kuralını uygulamamız olduğunu hepimiz birbirimize hatırlatmalıyız.

Bağışıklık testleri konusunda Koca şunları söyledi:

Bağışıklık haritası için 150 bin kişinin kimler olduğu dahil olmak üzere tespit edildi. Kimlere bu testin yapılacağı TÜİK tarafından tespit edildi. Biz bu dönemde PCR testini yapmak istiyoruz, buna ilave antikor testi de yapmayı düşünüyoruz.

Muhtemelen haftaya başlamış olur. Son derece önemli bir çalışma. Dünyaya da rehber olacak bir çalışma olacak.

Çocuklarını dışarı çıkaran ailelerin mesafe kurallarına uymadığı objektiflere böyle yansıdı. Foto: aydınSes

CAMİLERİN AÇILMASI

“Dünyada yer yer bazı uygulamaların olduğunu biliyoruz, Türkiye’de de salgının seyrine göre camilerin açılması gündeme gelir. Bilim Kurulumuzda gündem olmadı ama önümüzdeki günler zannediyorum bu konu gündeme gelmiş olur.

Daha çok tedbirli ve belli kuralları olmak şartıyla karar alınır. Bakanlar Kurulu’nda da gündem olmuş olur ve sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapar.”

RAMAZAN BAYRAMI’NDA YASAK OLACAK MI?

“Ramazan Bayramında sokağa çıkmayla ilgili bu bir hükümet kararı önümüzdeki günlerde salgının seyri bunda etkili olacak. Salgının seyrine göre zaten gündeme gelmiş olur.

Hükümet ve sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli açıklamayı yapmış olur. Şu an Bilim Kurulunun gündemine gelmedi. Özellikle gelecek hafta salgının seyri görülerek karar almış olunur.”

SALGINDA SON DURUM

Bakan Koca son olarak salgındaki son durumla ilgili şunları söyledi:

“Biz toplumdaki hareketliliğe göre bu salgının önümüzdeki günler nasıl seyredebileceğini önceden tahmin edebiliyoruz. O hareketlilik doğrultusunda baktığımızda bir önceki hafta o hareketliliğin arttığını gördük.

Özellikle normalleşmenin başladığı hafta başı yoğun hareketlilik oldu. Biz 1 hafta 10 gün sonrası için bugünlerde bu değişimin olabileceği beklentisi içindeydik. Bugün ve yarın biraz daha dengeli bekliyoruz.

Daha sonraki günler aşağı doğru inişe geçildiği beklentimiz var. Bu tahmin değil bilgi, verilere dayalı olaraktır. Teşekkür ediyorum.”