Çocuğun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı (2)

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Bahaddin Ahmet Yalçın'ı parke taşıyla başına vurarak yaralayan Abdulkadir Keskinli, yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfadesinde herhangi bir pişmanlık duymadığını söylediği öğrenilen Abdulkadir Keskinli, cezaevine konuldu.



REKTÖR PROF. DR. TAŞALTAN: CANAVARLIK



Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli doktor, hemşire ve sağlık çalışanları, hasta yakınının parke taşıyla yaraladığı doktor Bahaddin Ahmet Yalçın için öğle saatlerinde hastane önünde basın açıklaması için toplandı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı basın açıklamasında konuşan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, saldırıyı 'canavarlık' olarak tanımlayarak şöyle konuştu:



"Doktorumuz, tedavimiz için her türlü ihtimali düşünüyor. Ateş içindeki çocuk normal tedaviye kısmen cevap vermediği için başka yöntemler deniyor. O esnada 'Sen benim çocuğuma bakmadın' diyen kişi hücum ediyor. Doktor karşı tarafın istediğine göre tedavi uygulayamaz. Bu nasıl bir canavarlık? Bu canavarlığın önüne geçmemiz lazım. Eğitim sistemimizde, Televizyon dizilerindeki algılarla, bölge kültürüyle bu canavarlar üretiliyor. Bu hepimizin problemi. Hükümetten de ricamız sağlık çalışanlarını koruyan kanunun çıkarılması."



Rektör Prof. Dr. Taşaltın'dan sonra konuşan Hastane Başhekimi Mehmet Akif Altay ise şunları söyledi:



"Dün gece ateş ve kusma şikayetiyle 4 yaşındaki kız çocuğu, ailesi tarafından hastaneye getiriliyor. Hastanın fiziki muayenesi gerçekleştirildikten sonra ateşi 37,5 seviyesine kadar düşüyor. Tedavisi devam etmekteyken hastanın babası saat 22.30 sıralarında çocuk acil servis önünde görevli doktorumuzla önce sözlü, ardından 10 kilo ağırlığındaki parke taşıyla fiziksel saldırıda bulunuyor. Bu esnada acil serviste yürütülen tadilat dolayısıyla kaldırıma döşenmek üzere istiflenen parke taşını saldırıda kullanıldı. Doktorumuz kafasının iki ayrı yerinde, biri 10, biri de 13 santimetre uzunluğunda kafatası kemiğine uzanana kadar hasar vererek yaralandı. Şu anda doktorumuz ameliyata alındı, şu anda yoğun bakım ünitesinde beyin sarsıntısı şüphesiyle takip ediliyor."



TABİP ODASI BAŞKANI KONUŞTU, REKTÖR ALANI TERK ETTİ



Kalabalığın bulunduğu sırada açıklama yapmak isteyen Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Ömer Melik'in söz almak istemesi üzerine Rektör Prof. Dr Ramazan Taşaltın, "Üniversitemiz adına, sivil toplum kuruluşları adına bu görüşmeyi biz yapıyoruz. Bu arkadaşımızın görüşleri kendilerine ait bizimle ilgili herhangi bir görüşümüz değildir. Üniversitede görüş bildirmesi bizi ilgilendirmez. Bizim hiçbir şekilde alakamız yoktur" dedikten sonra alandan uzaklaştı.



Tabip Odası Başkanı Ömer Melik ise meslektaşının uğradığı şiddetin kendilerini üzdüğünü belirterek, "Bizler bu olayın takipçisi olacağını belirtmek istiyorum. Burada güvenlik tedbirleri yetersizdir. Keşke burada yönetici arkadaşlarla aynı karede bulunmuş olsaydık" diye konuştu.



‘DOKTOR ÇOCUĞUMLA İLGİLENMEDİ’



Yapılan basın açıklamasının ardından hastaneye gelip konuşan küçük çocuğun annesi Ayşe Keskinli, gözyaşları içerisinde doktorun kendileriyle ilgilenmediğini, bunun yerine dışarıda çay, kahve içtiğini iddia etti. Ayşe Keskinli ile ona "Burası şov yapma yeri değil" diyen hastane müdürü arasında gerginlik yaşandı. Ayşe Keskinli, çocuğunun ateşinin olduğunu belirterek, "Hala ateşi var. Benim çocuğum ölüyor, doktor gelmedi. Dosyamı getirin. Doktoru çağırıyoruz, doktor yok. Kapının önünde kahve, çay içiyor. 'Acil değil' diyor" dedi.



Ayşe Keskinli, saldırıya uğrayan doktorun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Çocuğumun 45 derece ateşi var, doktor geliyor serum takıp gidiyor. Benim çocuğumla ilgilenmedi. Hala ateşi var. Doktorun bir şeyi yok. Doktoru yoğun bakıma aldılar rapor için. Dövmüş ama neden dövmüş. Doktorun hiç mi suçu yok?" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Basın açıklaması için hastane önünde toplanan sağlık çalışanları

- Rektör Ramazan Taşaltın açıklamada bulunması

- Hastane Başhekimi Mehmet Akif Altay açıklamada bulunması

- Tabip Odası Başkanı Ömer Melik açıklama yapmak istemesine tepki gösteren Rektör Ramazan Taşaltın

- Yaşananlara tepki alkışlarla tepki gösteren sağlık çalışanları

- Hasta çocuğuyla birlikte başhekimliğine gelen anne Ayşe K., tepki göstermesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL- ŞANLIURFA-)

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