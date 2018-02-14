CNR FUAR ALANINDA YANGIN (1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL
Yeşilköy CNR Fuar Merkezi'nde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahgale ediyor.
Görüntü döküm:
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-Yangından görüntü
-Çıkan dumanlar
-İtfaiyenin çalışması
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL Yeşilköy CNR Fuar Merkezi'nde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahgale ediyor. Görüntü döküm: ------------ -Yangından görüntü -Çıkan dumanlar -İtfaiyenin çalışması
14 Şubat 2018 Çarşamba 05:31
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL
Yeşilköy CNR Fuar Merkezi'nde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahgale ediyor.
Görüntü döküm:
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-Yangından görüntü
-Çıkan dumanlar
-İtfaiyenin çalışması
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