Çin’de fabrikada patlama 47 kişi öldü

Çin’de dün bir haşere ilacı fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 47’ye yükseldiği belirtildi.

Patlama, dün yerel saatle 14:48’de Çin’in Jiangsu eyaletinde bulunan Yancheng şehrinde meydana geldi. Yerel medya, ‘Tianjiayi’ isimli fabrikada meydana gelen patlamada, hayatını kaybedenlerinin sayısının 47’ye yükseldiğini; 90 kişinin de ağır yaralandığını duyurdu. Yerel basın, 600’den fazla kişinin de hastanelerde tedavi gördüğünü belirtti.

Patlamada çevredeki işyerleri ve evler de etkilendi.



Ulusal sismoloji merkezi patlamanın bölgede 2.2 büyüklüğünde bir deprem etkisine neden olduğunu duyurdu.