CİNAYET ZANLISI MİLLİ SPORCU VE ARKADAŞI TUTUKLAMA İSTEMİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, () Kadıköy'de kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekânından çıkan milli kick boksçu Berke Şahin, kendilerine yan baktıkları iddiasıyla bir kişiyi darp ettikten sonra bıçaklamıştı. Bıçaklanan...
Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, ()
Kadıköy'de kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekânından çıkan milli kick boksçu Berke Şahin, kendilerine yan baktıkları iddiasıyla bir kişiyi darp ettikten sonra bıçaklamıştı. Bıçaklanan Ömer Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Şahin ve 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi. Berke Şahin, Tevfik K., ve Okan C. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden alınarak önce hastanede sağlık kontrolünden geçirildi daha sonra Anadolu Adliyesine getirildi. Savcı, milli sporcu Berke Şahin ve olaya karışan Tevfik K.'yı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ederken, Okan C., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
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