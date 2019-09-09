CİNAYET ZANLISI MİLLİ SPORCU VE 2 ARKADAŞI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (Özel görüntülerle) 

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/ İSTANBUL, ()

Kadıköy'de kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekânından çıkan milli kick boksçu Berke Şahin, kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle bir kişiyi darp ettikten sonra bıçaklamıştı. Olayla ilgili Şahin ve 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi. Berke Şahin, Tevfik K. ve Okan C. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden alınarak önce hastanede sağlık kontrolünden geçirildi daha sonra Anadolu Adliyesine getirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polis memurunun delilleri çıkartması

-Şüphelilerin emniyetten çıkartılması

-Hastaneye sağlık kontrolüne getirilmesi (özel)

-Şüphelilerin adliyeye girişleri (özel)



