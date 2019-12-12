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CİNAYET ŞÜPHELİSİ KİCK BOKSÇUNUN YARGILANMASINA BAŞLANDI

-Akıl sağlığı için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verildi Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul Kadıköy'de kız arkadaşına laf attığı gerekçesi ile Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen milli kick boksçu...

GÜNDEM 12.12.2019, 16:17
CİNAYET ŞÜPHELİSİ KİCK BOKSÇUNUN YARGILANMASINA BAŞLANDI

-Akıl sağlığı için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verildi

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul
Kadıköy'de kız arkadaşına laf attığı gerekçesi ile Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen milli kick boksçu Berke Şahin ve ona yardım ettikleri öne sürülen iki arkadaşının yargılanmasına başlandı. 
Berke Şahin, duruşmaya avukatının mazeret bildirerek katılmadığını belirterek, avukatının hazır bulunduğu bir sonraki duruşmada savunma yapacağını söyledi. 
Mahkeme, polis sorgusunda psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen Berke Şahin'in olay sırasında cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek rapor alınmasına karar verdi. 
Ömer Özdemir'in babası Hüseyin Özdemir, "Bir insan o kadar dövülür mü? Sol gözü patlaktı. Kaburgaları kırıktı. Dövüyorlar, kaçıyor, peşinden niye gidiyorsunuz. Şikayetçiyim" dedi. 
Ömer Özdemir'in annesi Sevgi Özdemir ise, "Savunmasız bir çocuk bu kadar dövülmez. En ağır şekilde müebbet hapis cezası ile cezalandırılsın, cezaevinden hiç çıkmasınlar. Şikayetçiyim" dedi. 
İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu yargılanan sanıklar Berke Şahin, Tevfik Karakaya ile tutuksuz yargılanan Okan Canyurt ve avukatları katıldı. 
Olay sırasında hayatını kaybeden Ömer Özdemir'in babası Hüseyin Özdemir, annesi Sevgi Ödemir ile kardeşi Hatice Özdemir ve avukatları da müşteki sıfatı ile duruşmaya katıldılar.
 
BERKE ŞAHİN SAVUNMA YAPMADI
Avukatının mazeret bildirerek duruşmaya katılmadığını söyleyen tutuklu sanık Berke Şahin, gelecek celse avukatının huzurunda savunma yapacağını söyledi. 
Savunmasını yapan diğer tutuklu sanık Tevfik Karakaya, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Olay yerinde Berke Şahin'in elinin kanadığını gördüğünü söyleyen Karakaya, "Maktul Ömer Özdemir'in elinde bıçak olduğunu Berke'yi yaraladığını düşündüğüm için, 'elindekini bırak' dedim. Ensesine, 'bırak onu, bırak' diyerek uyarı amaçlı elimle vurdum. Tekme atma olmadı. Sonra bir elinin alçıda diğer elinde de bir şey olmadığını görünce acıdım" dedi.
 
"BERKE'NİN ÖLDÜRME KASTI İLE HAKERET ETTİĞİNİ DÜŞÜNMEDİM"
Kavga nedeniyle profesyonel kick boksçı olan Berke Şahin'in lisansının iptal edilebileceğini söyleyen Karakaya, "Çıplak elle birisine vurması tehlikeli olabilir. Kendisi kick boksçu olup Türkiye ve Avrupa şampiyonudur. Aslında benim ilk baştaki eylemim maktule bir zarar gelmemesi içindi. Berke'nin öldürme kastı ile hareket ettiğini düşünmedim" dedi. 
Motosikletiyle olay yerine Berke Şahin'i götürmekle suçlanan davanın tek tutuksuz sanığı Okan Canyurt da, "Ben öncesinde ne olduğunu bilmiyorum. Berke Şahin motosikletime bindi sürmemi istedi. Ben onun dediklerini yaptım, eylemine katılmadım. Suçsuzum" dedi. 
Olaya ilişkin görüntüleri izlediğini söyleyen Ömer Özdemir'in kızkardeşi Hatice Özdemir, "Tevfik Karakaya yalan söylüyor. Görüntülerde kardeşimi arabanın köşesine sıkıştırıp tekme atmaktadır. Kardeşim de alçılı eliyle kendisini korumaya çalışıyor. Şikayetçiyim" dedi. 

"DÖVÜYORLAR, KAÇIYOR, PEŞİNDEN NİYE GİDİYORSUNUZ?"
Ömer Özdemir'in babası Hüseyin Özdemir de, "Bir insan o kadar dövülür mü? Sol gözü patlaktı. Gözü yoktu, kaburgaları kırıktı. Görüntülerde Tevfik Karakaya gözüne patlatıyor, öbürü de bıçaklıyor. Dövüyorlar, kaçıyor, peşinden niye gidiyorsunuz? Şikâyetçiyim" dedi. 
Söz alan Ömer Özdemir'in annesi Sevgi Özdemir ise, "Adalet istiyorum. Savunmasız bir çocuk bu kadar dövülmez. En ağır şekilde müebbet hapis cezası ile cezalandırılsın, cezaevinden hiç çıkmasınlar. Şikayetçiyim" dedi.
 
AKIL SAĞLIĞI İÇİN ADLİ TIP'A SEVKİNE KARAR VERİLDİ
Polis sorgusunda psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen tutuklu sanık Berke Şahin'in suç tarihinde işlediği eylemle ilgili cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek rapor alınmasına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.
 
İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 8 Eylül 2019 tarihinde kız arkadaşı ile Kadıköy'e giden Berke Şahin'in, kız arkadaşına laf attığı gerekçesi ile Ömer Özdemir'le kavga ettiği, olay yerinin yakınında bulunan Şahin'in arkadaşlarının da kavgaya dahil olduğu belirtiliyor.  
Berke Şahin ve arkadaşı Tevfik Karakaya'nın darp ettiği maktul Ömer Özdemir'in olay yerinden kaçtığı anlatılan iddianamede, Berke Şahin'in tutuksuz sanık Okan Canyurt'un motosikleti ile Tevfik Karakaya'nın da kimliği tespit edilemeyen bir kişinin motosikleti ile Özdemir'i takip ettikleri, Kasap Köfte isimli işyerinin önünde ağaçların arkasına saklanırken yakaladıkları, Şahin'in Özdemir'i bıçakladığı, Karakaya'nın da olaya müdahil olarak darp ettiği anlatılıyor. 
İddianamede, şüpheliler Berke Şahin ve Tevfik Karakaya'nın, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis, Okan Canyurt'un da, "Kasten adam öldürmeye yardım" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. 
 
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