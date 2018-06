Çınarcık'ın nüfusu bayramda 10 katına çıkacak

YALOVA'nın denizi, kumu ve eğlencesiyle turizm cenneti Çınarcık'ta Ramazan Bayramı hazırlıkları devam ediyor. Nüfusu 32 bin olan Çınarcık'ta, bayramda 320 bin kişinin ağırlanması bekleniyor.Marmara'nın incisi, Yalova’nın turizm cenneti Çınarcık'a yerli ve yabancı turistlerin ilgisi bu yıl da çok fazla. İlçenin Teşvikiye beldesindeki 'Kum Plaj' Marmara’da ilk tercih edilen sahillerden oluyor. Bölgenin en güzel plajları Çınarcık-Armutlu yolu boyunca sıralanıyor ve Kum Plaj'da 5 yıldır Mavi Bayrak bulunuyor. Gece eğlencenin merkezi olan Çınarcık’ta gündüz ise insanlar plajları dolduruyor. Teşvikiye Kum Plaj’da toplam 6 işletme bulunuyor.Çınarcık Çevre Koruma Kültür Turizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (TUDER) Başkanı Mehmet Naci Soyer, ilçenin okulların da tatil olmasıyla birlikte hareketlenmeye başlayacağını söyledi. İlçenin bayram tatili ve sonrasında tam kapasiteye çıkacağını belirten Soyer, Çınarcık'ın nüfüsunun on katı olan 320 bin kişiyi ağırlamaya hazır olduklarını söyledi.'ÇOK FARKLI BİR ÇINARCIK GÖRECEKLER'Çınarcık Belediye Başkanı CHP’li Avni Kurt ise tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Kurt, "İnşallah 2018 yazında da Çınarcık'ı Marmara’nın Marmaris’i olarak bütün vatandaşlarımız görecek. Huzurlu, mutlu, sağlıklı tatil geçirecekleri bir ilçe, bir turizm ilçesi olarak yaz sezonunu geçirecekler. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, geçen sene çok yoğun bir kalabalıkla karşılaştık. Ortalama nüfusumuz 300 bin seviyesine çıkmıştı ve özellikle bayram dönemlerinde nüfusumuz çok yoğun artıyor. İnşallah bu sene de aynı kalabalığı bekliyoruz. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Tatilcilerimize bunu belirtmek istiyorum. Geldiklerinde Çınarcık 2018'e hazır durumda olacak. Çok farklı bir Çınarcık görecekler. Bütün Türkiye’deki vatandaşlarımızı Çınarcık’a davet ediyorum. Bu sene de aynı şekilde Mavi Bayraklı plajlarımızla hizmet veriyoruz. Denizimiz tertemiz. Her 10 günde bir tahlilleri yapılıyor. İnşallah denize giren vatandaşlarımız, güneşlenen vatandaşlarımız; doğası ile denizi ile her şeyi ile hazır bir Çınarcık’ta tatillerini rahatlıkla geçirebilecekler. Bayramın özellikle 3 gün olması ve hafta sonunda gelmesi ayrıca kısa olması lokal olarak İstanbul’un karşı yakasının Çınarcık olması, inşallah çok yoğun bir hareketlilik bekliyoruz. Esnafımız da hazırlıklarını yaptı. Bütün herkesi mutlu olacakları Çınarcık’ta Marmara’nın Marmaris’ine bekliyoruz. Buradan da Marmaris’e de selam söylüyoruz. Herkesi bekliyoruz" dedi.

