ÇİN'DEN AVRUPA'YA GİDEN İLK YÜK TRENİ MARMARAY'DAN GEÇTİ (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)
Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ-Ozan URAL-Ertan KILIÇ-Can EROK-Serdal ALTINTEPE/İstanbul,() Asya’dan Avrupa’ya Marmaray tüp geçişini kullanarak kesintisiz gidecek ilk yük treni Chang’an...
Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ-Ozan URAL-Ertan KILIÇ-Can EROK-Serdal ALTINTEPE/İstanbul,()
Asya’dan Avrupa’ya Marmaray tüp geçişini kullanarak kesintisiz gidecek ilk yük treni Chang’an iki parça halinde Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonundan geçiş yaparak yolculuğuna devam etti. Trenin uzunluğu ve ağırlığı nedeniyle Maramaray geçişinde bir sorun olmaması için iki parça halinde tünelden geçti. Trenin Kapıkule'de yeniden tek parça olarak yoluna devam edeceği öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
—————————
-Trenlerin Bostancı İstasyonundan geçişi
-Trenin Marmaray Ayrılıkçeşmesi durağından geçişi
-Kazlıçeşme'den geçişleri
-Zeytinburnu'ndan geçişleri
-Kazlıçeşme'den havadan görüntüsü
-Genel ve detaylar
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:35
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:35
|Akşam
|18:00
|Yatsı
|19:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5