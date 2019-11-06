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Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni, Ankara'dan törenle uğurlandı

  ÇİN'in Xi'an şehrinden yola çıkıp, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni olan 'China Railway Express' bugün Ankara'ya geldi. Toplamda 65 ülkeye ziyaret edecek tren, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın...

GÜNDEM 06.11.2019, 17:31
Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni, Ankara'dan törenle uğurlandı

 

ÇİN'in Xi'an şehrinden yola çıkıp, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni olan 'China Railway Express' bugün Ankara'ya geldi. Toplamda 65 ülkeye ziyaret edecek tren, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da katıldığı törenle İstanbul'a uğurlandı. Bakan Turhan, "Bu hat ile ülkemiz, Pekin'den Londra'ya uzanan orta koridorun ve Kazakistan'dan yine Türkiye'ye uzanan Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası haline gelmiştir" dedi.

Çin'den hareket ederek Çekya'nın Prag şehrine gidecek ve Marmaray'dan geçerek tarihte İstanbul Boğazı'nı geçen ilk yük treni olacak China Railway Express, bugün Ankara'ya geldi. 42 konteyner yüklü vagondan oluşan kargo treni, Ankara Gar'ında düzenlenen törenle İstanbul'a uğurlandı. Uğurlama törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Çinli diplomatlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'KESİNTİSİZ ULAŞTIRMA ALTYAPILARI TESİS ETTİK'

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, üç kıtayı birbirine bağlayan Türkiye'nin çok önemli jeostratejik ve jeopolitik bir konuma sahip olduğunu belirterek, "Türkiye, hem coğrafi konumuyla hem de tarihi ve kültürel sürekliliğiyle; Asya, Avrupa, Balkan, Kafkas, Orta Doğu, Akdeniz ve Karadeniz ülkesidir. Bu coğrafyaların ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli bir role sahibiz. Bu pozisyonumuzu daha da güçlendirmek adına, son yıllarda; çok modlu ulaşım bağlantıları sağlamanın yanı sıra, koridorlar oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis ettik. 754 milyarı bulan yatırım harcamamızla, ulaştırma ve haberleşme altyapımızı güçlendirerek uluslararası taşımacılık güzergâhlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak önceliklerimiz arasında yer aldı. Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayarak devasa bir altyapı ve ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan 'Tek Kuşak Tek Yol Projesine' de bu çerçevede özel önem verdik" dedi.

'ÜLKEMİZ, DEMİR İPEK YOLUNUN EN STRATEJİK BAĞLANTI NOKTASI'

Bu kapsamda Türkiye-Azerbaycan ve Gürcistan'ın oluşturduğu iş birliği temelinde hayata geçen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinde, Bakü'den Kars'a ilk seferini yapan trenin, dünya demiryolu taşımacılığına yeni bir yön verdiğini ifade eden Bakan Turhan, şöyle konuştu:

"30 Ekim 2017'den itibaren faaliyete başlayan bu hat, Asya ve Avrupa arasında demiryolu yük taşımacılığı alanında yeni dönemin habercisi olmuştur. Bu hat ile ülkemiz, Pekin'den Londra'ya uzanan orta koridorun ve Kazakistan'dan yine Türkiye'ye uzanan Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası haline gelmiştir. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne, asrın projesi Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürmüştür. Asya ile Avrupa arasındaki 21 trilyon dolarlık ticaret hacmini dikkate aldığımızda, meselenin önemi kolaylıkla anlaşılacaktır. Velhasıl, yaklaşık 5 milyar nüfusun ve 60 ülkenin faydalandığı Demir İpek Yolu Hattı, global ticaret ağları için yeni ve çok önemli bir alternatif oluşturmuştur."

Yolun medeniyet olduğunu ve hiç şüphesiz ülkelerin ilerlemesinin ve kalkınmasının en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Turhan; güvenli, hızlı ve kolay ulaşımın, ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşeni olduğunu söyledi.

'820 METRE, 42 KONTEYNER'

Tren hakkında bilgi veren Bakan Turhan, "Yolculuğuna Çin'in Xi'an şehrinden başlayan ve 42 TIR'a eş değer elektronik ürün yükü taşıyan China Railway Ekspress'in toplam uzunluğu 820 metre. Tren, 42 adet konteyner yüklü vagonla, 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşarak 11 bin 483 kilometrelik yolu 12 günde katedecek. Bu yükün, Bakü-Tiflis-Kars hattını ve Marmaray'ı kullanarak orta koridor üzerinden taşınması, diğer koridorlara göre hem zamandan hem de enerjiden büyük tasarruf sağlayacaktır. İşte bugün buna tanık oluyoruz. Hem bölgesel hem de küresel ticaretin seyri açısından oldukça tarihi bir adım bu. Tam da bu nedenle, binlerce kilometre yol kateden bu trene, demiryolu taşımacılığında başlayan yeni dönemi simgelemesi hasebiyle hep birlikte gururla bakıyoruz. Elbette bu proje, ülkelere ticari kazanç sunmasının yanında toplumlar arası bağların güçlenmesine ve kültürler arası etkileşim hızlanmasını da büyük katkı sağlayacaktır."
Konuşmaların ardından tren İstanbul'a hareket etti. Trenin bu gece 03.30'da Marmaray'da olması bekleniyor. 

Görüntü Dökümü:
- Trenden görüntü
- Bakan Turhan'ın konuşması
- Detaylar
Haber-Kamera:Selen YALAZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ-Harun ÖZALP/ANKARA, ()-

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