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Çikolata yerken ölen Mert'in ailesi, üretici firmadan şikâyetçi olacak (2)
MERT'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KAPAK OTOPSİDE ÇIKARILDI Ankara'da kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, fenalaşarak hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal'ın (7) nefes borusuna kaçarak ölümüne...
GÜNDEM 12.12.2019, 17:37
MERT'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KAPAK OTOPSİDE ÇIKARILDI
Ankara'da kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, fenalaşarak hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal'ın (7) nefes borusuna kaçarak ölümüne neden olan şırınga kapağı Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside çıkarıldı. Şırınga kapağı yürütülen soruşturma kapsamında incelenecek.
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