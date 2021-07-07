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Çiftlikbank'ın sahibi Tosuncuk'a neler soruldu?

Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra kaçtığı Brezilya'da teslim olup Türkiye'ye getirilen 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ı, gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorulan sorular ortaya çıktı.-

GÜNDEM 07.07.2021, 12:34 Murat Aydın
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Çiftlikbank'ın sahibi Tosuncuk'a neler soruldu?

Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra kaçtığı Brezilya'da teslim olup Türkiye'ye getirilen 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ı, gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorulan sorular ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre kurduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra kaçtığı Brezilya’da teslim olup Türkiye’ye getirilen ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ı, gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde uzman polisler sorguluyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mehmet Aydın’ı sorgulayan polisler, maliye ve finans suçları hakkında özel eğitim almış tecrübeli polislerden oluşuyor. Aydın, nezarette beklerken sorgu polisleri de hazırlanan iddianameyi, diğer sanıkların ifadelerini, mağdurların şikâyetlerini ve dosyadaki diğer belgeleri detaylı şekilde inceleyerek, soruları belirledi.

Bu arada  Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürerken, yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya gizlilik kararı alındığı kaydedildi.

İşte o sorular...

PARAYI ÖDEYECEK MİSİN?

Aydın’a, ilk olarak “Mağdurların parasını ödeyecek misin?” sorusu yöneltildi. Şirketi neden Kıbrıs’ta kurup paraları buraya aktardığı, yönetim tecrübesi olmayan koruma, güvenlik görevlisi gibi isimleri neden üst düzey atadığı, Bursa’da açılan soruşturmada çiftliklerdeki hayvan sayısı ile mal varlıklarına dair neden yalan beyanlarda bulunduğu soruldu.

KRİPTO PARA MI ALDIN?

3 yıllık firarı boyunca kimlerin nasıl yardım ettiğini anlatması istenilen Aydın’dan, Uruguay ve Brezilya’daki irtibatlarının detayları soruldu. Sorulardan biri de “Ağabeyin Fatih Aydın nerede?” oldu. En önemli soru ise Aydın’ın mağdurlardan topladığı paradan geriye kalan 322 milyon liranın akibetiyle ilgiliydi. Paraları Bitcoin veya diğer kripto paralara yatırıp yatırmadığı yönünde sorular yöneltilen Aydın’a Çiftlik Bank davasında bazı sanıkların kendisini usulsüzlük ve yolsuzlukla suçlamaları da soruldu.

Mehmet Aydın hakkındaki tüm şikayetler tek dosyada birleştirildi

TOSUNCUK 25 SAAT İFADE VERDİ

İfade işlemleri yanında getirdiği 300 sayfalık evrakın incelenmesinden sonra Pazartesi gecesi 21.45’te başladı. Polisler saat 05.00’e kadar hazırladıkları soruları tek tek sordu. Üç avukatının eşlik ettiği Mehmet Aydın zaman zaman duraksadı, ancak tüm soruları yanıtladı.

İfadeye saat 05.00’te ara verildi. Aydın, polislerin verdiği yiyeceklerle kahvaltı yaptıktan sonra bir süre uyudu. Saat 12.00’de ifadeye yeniden başlandı. İhtiyaç molaları haricindeki aralıksız sorgu bugün saat 00.30’a kadar sürdü. Ardından geceyi Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki nezarette tek başına geçirerek adliyeye sevkini bekledi. Bir polis memuru da nöbetçi olarak bekletildi. (Eyüp SERBEST)

Mehmet Aydın'ın Emniyet'teki ifade işlemi tamamlandı

ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Aydın'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 4 gün süren işlemleri tamamlandı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edildi.

'TOSUNCUK' SAVCIYA İFADE VERMEYE BAŞLADI

'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın adliyede savcıya ifade vermeye başladı.

HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARLARI
Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.

Brezilya'da 2 Temmuz'da teslim olan ve Türkiye’nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilerek 3 Temmuz gecesi hava yolu ile İstanbul'a getirilen Aydın, polis ekiplerince uçakta gözaltına alınmıştı.

TOSUNCUK NASIL DOĞDU, BÜYÜDÜ(!)

Türkiye son aylarda Sedat Peker'i konuşurken, bir anda Tosuncuk'un dönüşü de gündem oldu. Sosyal Medya'da çok sayıda yorum yapılan Tosuncukla ilgili sunulan bilgilerde oldukkça detaylar var. İşte Sosyal Medya'da Tosuncukile ilgili yazılan bir yazı. Belliki yazan kişi de tosuncuk'u iyi tanıyor:

''Bu kadar çok ineğin olduğu bir çiftlikte Tosuncukların olması gayet normal''
''Tosuncuk'' olmanın püf noktaları
''Tosuncuk olmanın ilk kuralı;Ezan,bayrak,din,iman,vatan,millet,Sakarya dersleri alarak sağılmaya hazır inekleri inandırmaktır.''
Eren Çakar takma adıyla rap şarkılar çıkaran ,aslen Espiyeli olan Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991'de Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğdu.
İlköğrenimini Bursa'da tamamladı. Bir dönem Egoman takma adıyla rap müzik yaptı. Ağustos 2016'da merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Çiftlik Bank adlı şirketi kurdu.Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra Bursa İnegöl'de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açtı.
Sistem üzerinden 132 bin 222 katılımcıdan 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 1 milyar 139 milyon lira toplanırken, katılımcılara bu dönemde 688 milyon lira geri ödeme yapıldı. . Mart 2018'de şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 130 bin üyesinden topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanan Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarıldı. Aydın, Ocak 2019'da Interpol'ün en çok arananlar listesine eklendi.2017'de evlendiği eşi Sıla Soysal'dan Ocak 2018'de boşandı.
Dünyayı dolaşan Tosuncuk kısa sürede anladı ki dünyanın hiç bir ülkesinde Türkiyedeki kadar bol ve verimli inek yok.Aniden karar veren Torsuncuk kendi ayakları ile gelip teslim oldu.Kocaman sığırların haydutların ülkeyi soyduğu düzende Tosuncuk aslında çok önemli bile sayılmaz ama ilk işinde bu kadar parayı sövüşleyen Tosuncuk belli ki daha büyük işler için ineklerin kendisini beklediğini fark etmiş..Kısa bir süre hapis yattıktan sonra ineklerine kavuşacağı günü dört gözle bekliyor Tosuncuk
Ne diyelim Tosuncuk seni biz besledik."

#tosuncuk #mehmet aydın #erençakar #SedatPeker
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