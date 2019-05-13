ÇİFTLİK BANK'TA İFADE VEREN 59 MAĞDURUN KAPTIRDIĞI PARA TUTARI 1 MİLYON 419 BİN LİRA

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Kurucusu Mehmet Aydın'ın firari olduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının ikinci duruşması sona erdi.

Bugünkü duruşmada yatırdıkları paraları geri alamayan 59 mağdurun beyanı alındı. Mağdurların tutanaklara geçen beyanına göre sisteme yatırdıkları para miktarı 2 milyon 61 bin 480, geri aldıkları miktar ise 641 bin 990, geri alamadıkları tutar ise 1 milyon 419 bin 490 lira.

Kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 7'si firari, 11'i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasında ikinci duruşması bitti. İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 11 tutuklu sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada 59 mağdurun beyanı alındı.

Duruşma salonunun bulunduğu koridorda bekletilen mağdurlar, salonun küçüklüğü nedeniyle gruplar halinde içeriye alındılar.

Sabah yapılan oturumda 38 mağdurun beyanı alındı. Öğleden sonra ise 16'sı işitme ve konuşma engelli 16 kişinin de aralarında bulunduğu 21 mağdurun beyanı alındı.



ENGELLİ MAĞDURLARIN BEYANLARI İŞARET DİLİ TERCÜMANI ARACILIĞI İLE ALINDI

İşaret dili tercümanı aracılığı ile beyanı alınan mağdur Ahmet Ramazan Mete, bilgisayar yazılımcısı olduğunu belirterek, 33 bin TL yatırdığını, 7 bin TL'sini geri alabildiğini söyledi.

Mağdur Erhan Tığlı da emekli olduğunu, sisteme 45 bin lira yatırdığını, 25 bin lirasını geri aldığını belirterek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Mağdur Erkan Acar, Gebze'de bir otomobil fabrikasında işçi olduğunu belirterek, 26 bin lira yatırıp 9 bin lirasını geri aldığını söyledi.

Esenyurt'ta bir otomobil fabrikasında çalıştığını söyleyen mağdur Cihat Adsan ve Serkan Şen, toplam 600 bin lira yatırdıklarını, bu tutarın da 150 bin lirasını geri aldıklarını söylediler.

Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını söyleyen mağdur Aykut Karabulut, 12 bin 500 lira yatırdığını, 11 bin lirasını geri aldığını belirterek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

BEYANI ALINAN 59 MAĞDURUN KAPTIRDIĞI TUTAR 1 MİLYON 419 BİN LİRA

Tutanaklara geçen beyanlarına göre 59 mağdur sisteme 2 milyon 61 bin 480 lira para yatırmış. Mağdurlar bu paranın 641 bin 990 lirasını geri alırken, kalan 1 milyon 419 bin 490 lirası sistemde kalmış.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 1 kez "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 3.762 kez "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık", 3762 kez "Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıl hapis cezası isteniyor.

11 SANIK TUTUKLU 7 SANIK FİRARİ

30 şüpheli hakkında da, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığını arttırma suçlarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Dava kapsamında 11 sanık tutuklu bulunuyor. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli ise firari.

132 BİN KİŞİDEN 1.1 MİLYAR LİRA TOPLAMIŞ

Şüphelilerin 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira para topladığı, toplanan bu paranın 687 milyon 838 bin 995 lirasının katılımcılara geri ödendiği belirtiliyor.



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