CHP’li Aytuğ Atıcı OHAL’e tepki olarak uzattığı sakalını kestirdi (1)

OHAL’i 2 yıldır sakallarını uzatarak protesto eden CHP’li Aytuğ Atıcı, OHAL'in kalkmasıyla birlikte sakallarını TBMM berberinde kestirdi.
Görüntü dökümü
-Sakal kesiminden genel ve detaylar
Nursima KESKİN /ANKARA ()
OHAL’i 2 yıldır sakallarını uzatarak protesto eden CHP’li Aytuğ Atıcı, OHAL'in kalkmasıyla birlikte sakallarını TBMM berberinde kestirdi. Görüntü dökümü -Sakal kesiminden genel ve detaylar Nursima KESKİN /ANKARA...
19 Temmuz 2018 Perşembe 10:03
OHAL’i 2 yıldır sakallarını uzatarak protesto eden CHP’li Aytuğ Atıcı, OHAL'in kalkmasıyla birlikte sakallarını TBMM berberinde kestirdi.
Görüntü dökümü
-Sakal kesiminden genel ve detaylar
Nursima KESKİN /ANKARA ()
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