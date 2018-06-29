CHP Yozgat İl Teşkilatı, İçişleri Bakanı Soylu'yu protesto etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Valilere, CHP İl Başkanlarının şehit cenazelerine alınmaması” konusundaki talimatına, CHP teşkilatlarından tepki geldi. Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen protesto açıklamasına CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Mersin eski Milletvekili Aytuğ Atıcı ve parti üyeleri katıldı. Burada bir basın açıklaması yapan CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarını hatırlatarak, “Toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır. Bu, sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktır. Soy ismi, Soylu olan İçişleri Bakanı, soysuz bir açıklamaya imza atmıştır” dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Alandan detay görüntüler
-CHP il başkanı Abdullah Yaşar’ın açıklaması
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