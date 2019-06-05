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CHP'ye, siyasi parti temsilcilerinden bayram ziyareti

  Ankara'da siyasi partilerin temsilcileri, CHP Genel Merkezi'ne bayram ziyaretinde bulundu. Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz başkanlığındaki CHP heyetini, ilk olarak AK Parti heyeti ziyaret etti. AK Parti Ankara Milletvekili Orhan...

CHP'ye, siyasi parti temsilcilerinden bayram ziyareti

 

Ankara'da siyasi partilerin temsilcileri, CHP Genel Merkezi'ne bayram ziyaretinde bulundu.
Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz başkanlığındaki CHP heyetini, ilk olarak AK Parti heyeti ziyaret etti. AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kadın Kolları MKYK Üyesi Elif Rabia Toptancı Gürbüz ve Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Güngör, CHP'li heyetin bayramını tebrik etti. Ardından CHP heyeti, DSP heyetini kabul etti. DSP Genel Başkan Yardımcıları Uğur Gürel ve İbrahim Yumuşak ve DSP Parti Meclisi Üyesi Tuğçe Tekeş, CHP'lilerin bayramını kutladı. CHP ve DSP'liler, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimine ilişkin sohbet etti. CHP'yi daha sonra Vatan Partisi, Halkların Demokrasi Partisi, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri ziyaret etti. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Siyasi partilerden CHP'ye ziyaretler
Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, ()

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