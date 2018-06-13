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CHP, TRT'deki konuşma hakkını kullanmayacak

CUMHURİYET Halk Partisi, TRT'nin kendilerine tanıdığı konuşma hakkını kullanmayacağını TRT'ye ve Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdi. CHP tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, TRT'nin taraflı yayın yaptığı öne sürülerek...

CHP, TRT'deki konuşma hakkını kullanmayacak
CUMHURİYET Halk Partisi, TRT'nin kendilerine tanıdığı konuşma hakkını kullanmayacağını TRT'ye ve Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdi.

CHP tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, TRT'nin taraflı yayın yaptığı öne sürülerek şu ifadelere yer verildi: 

"TRT'nin kendisine bağlı radyo ve televizyonlarının tümünde şu ana dek sürekli taraflı yayın yapması, objektif yayın ilkelerine uymaması, normal yayın akışında seçime giren siyasi partiler ve adaylara eşit davranmaması nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi, kendisine tanınan konuşma hakkını kullanmayacağını Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan tarafından YSK'ya ve TRT'ye bildirdi."

TRT VE YSK'YA DİLEKÇE
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan imzası ile YSK'ya ve TRT'ye gönderilen dilekçelerde ise, kuruma bağlı radyo ve televizyonların tümünde şu ana dek taraflı yayın yapıldığı, objektif yayın ilkelerine uyulmadığı, normal yayın akışında seçime giren siyasi partiler ve adaylara eşit davranılmadığı belirtilerek 11 Haziran 2018 tarihinde çekimleri yapılan ve 17 Haziran 2018 tarihinde yayımlanması planlanan açıklamaların TRT'de yayımlanmasından vazgeçtiklerini dile getirildi.

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