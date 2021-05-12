CHP Sözcüsü Öztrak'tan Mehmet Ağar sorusu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Mehmet Ağar'ın Yalıkavak Marina hakkındaki 'Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır' sözlerini hatırlatarak "Ağar’ın bakanlığınızdaki yeni görevi nedir? Yetkisi nedir?" diye sordu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar "Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır" diyor.

Mevcut İçişleri Bakanı S.S.e soruyorum; Ağar’ın bakanlığınızdaki yeni görevi nedir? Yetkisi nedir? Devlet krizi dediğimiz tam da budur."

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Yalıkavak Marina hakkındaki tartışmalara ilişkin "Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır" sözleriyle yanıt vermişti.