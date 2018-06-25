CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP MYK'sı yarın saat 11.00'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.
CHP MYK'sı yarın toplanıyor
CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP MYK'sı yarın saat 11.00'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak. ANKARA ()
25 Haziran 2018 Pazartesi 19:20
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