CHP Milletvekili Biçer deprem bölgesinde

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Manisa'nın Gölmarmara İlçesi, kırsal Tiyenli Mahallesi'nde depremden hasar gören evlerde incelemelerde bulundu. Hasar gören evlerin sahipleri ile tek tek görüşüp geçmiş olsun dileğinde bulunan Biçer, mağduriyetlerinin en kısa zamanda giderilmesi için milletvekili olarak gerekeni yapacağını ifade etti.



Milletveki Biçer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Depremde en çok hasar gören mahallerimizden birisi Tiyenli oldu. Burada 250 hane var. Evlerin 50-60 tanesi oturulamayacak duruma gelmiş. 10 haneye çadır ulaşabilmiş. Çadırların hızlı bir şekilde ulaşılması konusunda kaymakamlığa bir talebimiz oldu. Kaymakamlığımız çadırların hızlı bir şekilde ulaştırılmaya gayret gösterildiğini bize iletti. Çadırların hızlı ulaşılması tedirginliği biraz da olsa hafifletecektir. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.



Deprem konusunda vatandaşların eğitilmesi gerektiğine de dikkati çeken milletvekili Biçer, "Deprem insanoğlunun elinde olmayan bir şey. Yönetim ve iktidar olarak olay bu noktaya gelmeden, insanlarımızı deprem konusunda hem bilgilendirmeli hem de eğitmeliyiz. Böyle durumlar yaşandığında kriz masalarını bir an önce kurup, çok hızlı hareket edebilmeyi öğrenmeliyiz. Böyle durumlarda daha hızlı ve daha fazla bir şekilde organize olmamız gerekir" diye konuştu.



Biçer, açıklamalarının ardından depremde hasar gören evlerde inceleme yaptı. Tiyenli Mahallesi'nde vatandaşlar evlerine girmeye korkup, dışarıda otururken, AFAD ise mahalle meydanına Sahra Çadırı kurdu. Sahra çadırında Türk Kızılayı'nın iftar yemeği dağıtacağı bildirildi.

( Haber: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR - Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

