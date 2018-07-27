CHP'li Tüzün: 628 yeterli sayı elimizde(1) 

CHP'li Yaşar Tüzün, "Kurultay için tarafımıza ulaştırılan toplam 559 ıslak imza ulaştı. 69 imzaysa pazartesi ulaşacak. 628 yeterli sayı elimizde" dedi.
ANKARA ()
CHP'li Yaşar Tüzün, "Kurultay için tarafımıza ulaştırılan toplam 559 ıslak imza ulaştı. 69 imzaysa pazartesi ulaşacak. 628 yeterli sayı elimizde" dedi. ANKARA ()
27 Temmuz 2018 Cuma 17:44
CHP'li Yaşar Tüzün, "Kurultay için tarafımıza ulaştırılan toplam 559 ıslak imza ulaştı. 69 imzaysa pazartesi ulaşacak. 628 yeterli sayı elimizde" dedi.
ANKARA ()
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