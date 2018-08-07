CHP'li Tüzün: 15 milyon oy almış kişinin kaderi 15 kişi tarafından belirlenemez (2) 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, kurultay talebiyle ilgili, "CHP'nin örgütü, CHP'nin tabanı, CHP'nin seçilmiş kurultay delegesinin yüzde 60'ı değişim istemektedir ve kurultay istemektedir. 4 Haziran seçimlerinde 15 milyon oy almış bir arkadaşımızın kaderi 15 kişi tarafından belirlenemez" dedi.

CHP Bilecik Milletvekili ve kurultay çağrı grubu üyesi Yaşar Tüzün, kurultay talebiyle toplanan ve geçersiz sayılan imzaların incelenmesi için parti genel merkezine dilekçe verdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunarak şunları söyledi:"

DELEGELERİN YÜZDE 60'I KURULTAY İSTİYOR

Kurultay yapılması yönünde 630 arkadaşımız bizzat notere giderek iradesini beyan etti. Merkez Yönetim Kurulu değişikliği yapılsın diye o imzaları atmadı. Dolayısıyla eğer hemen yerel seçim öncesi Merkez Yönetim Kurulu değişiyorsa kurultay da yapılabilir, kurultay da yapılabilir kurultay da toplanabilir diyoruz. Bir delege notere niçin imzaya gider? Notere gitmesinin temel sebebi bu irade beyanında bulunmasıdır. Yani olağanüstü kurultay çağrısına imza atmak için gitmiştir. Seçilmiş delegelerimizi, doğal delegelerimizi çıkardığımızda toplam 1030 seçilmiş delegemiz vardır. 1030 delegemizin 630 tanesi bizzat notere gidip bu beyannameyi imzalamışsa geriye 400 kişi kalmıştır. Bu ne demektir? CHP'nin örgütü, CHP'nin tabanı, CHP'nin seçilmiş kurultay delegesinin yüzde 60'ı değişim istemektedir ve kurultay istemektedir."

Tüzün, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

"Bizim bugün yapmış olduğumuz resmi müracaatta özellikle şunu ifade etmek istedik. Çağrı grubu olarak bizlerin teslim ettiği iki dosyayı ve 630 irade beyanını kamuoyu ile paylaşmadan, bu çağrı grubundan temsilcilerin çağrılarak onların nezaretinde sonuç açıklanmasını bekliyorduk. Ne kadar arkadaşımız imzasını geri çekmiş? Evet yetkili arkadaşlarımız bunun 31 kişi olduğunu söyledi ama biz bunu görmek istiyoruz. Bu gerçekten 31 mi, 21 mi, 41 mi bilmiyoruz? Buradan tüm halkımıza ve kurultay delegelerimize seslenmek istiyoruz. Önümüzdeki günlerde MYK toplantısı sonrası mutlaka bir açıklama yapacaktır. Bugüne kadar yetkili arkadaşlarımız ve yönetici arkadaşlarımızın beyanı geçerli olabilir. 630 delege arkadaşımızın bu beyanı imzaladıktan sonra, '604'ünüz varsa getirin yapalım, 570'i geçemezsiniz, 470'i geçemezsiniz' açıklamalarını ciddi bulmadığımızı ifade ediyoruz. Bu kurultayın toplanması için saygıdeğer genel başkanımızın MYK sonrası bir açıklama yapacağını ve bu açıklamadan sonra bizler de yol haritamızı belirleyeceğimizi ifade etmek isterim."

'KADERİ 15 KİŞİ TARAFINDAN BELİRLENEMEZ'

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan, Tüzün, bir basın mensubunun, 'Süreç mahkemeye taşınır mı?' sorusuna şu şekilde cevap verdi: "24 Haziran seçimlerinde 15 milyon oy almış bir arkadaşımızın kaderi 15 kişi tarafından belirlenemez. Bizim tüzüğümüz gereği, en yetkili organımız kurultay delegelemizdir. Kuşkusuz sayın İnce ve biz çağrı grubunun böyle bir talebi söz konusu değil. Ancak delege arkadaşlarımız bireysel olarak böyle bir müracaatta bulunursa bizimde onlara diyeceğimiz çok fazla bir şey yoktur."

CHP'li Tüzün açıklamanın ardından kurultay talebiyle parti önünde eylem yapan grupla bir süre oturduktan sonra buradan ayrıldı.

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Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, ()-