CHP'li Tezcan:  Kurultay delegelerinin imza verme konusunda güçlü bir iradesi yok (1) 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP'nin Olağanüstü Kurultaya gidip gitmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine "Daha önce bu konudaki soruları yanıtlamıştım. Tüzükteki hüküm bellidir. Yüzde 51 imza toplanırsa kurultayın toplanması tüzük emridir. Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanmayacağı, toplanamayacağı yönünde. Parti tabanının önemli bir bölümü şu anda Olağanüstü Kurultayın doğru olmadığını uygun bir zamanlama olmadığını ifade ediyor. Kurultay delegelerinin imza verme konusunda güçlü bir iradesi yok" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın MYK Toplantısının gündemine ilişkin CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

"MECLİS'TE ÖZEL OTURUM YAPILMADI. AK PARTİ VE MHP'NİN OYLARI"

15 Temmuz anmalarına değinen Tezcan, "Beklentimiz arzumuz bu güçlü direnişten güçlü milli birlik ve beraberlik çıkarmaktı. İktidar her zaman olduğu gibi buradan toplumun bütünlük içinden çıkması yerine milleti bölen açıklamalar ile bir yeni siyasi fırsat yaratma peşine düştü. 2. yıldönümünde Meclis'te özel oturum yapılmadı. Ak Parti ve MHP'nin oyları ile 15 Temmuz özel oturum yapılması engellenmiştir. Ak Parti, 15 Temmuz üzerinden toplumu bölme kararlığı ile hareket etmeye devam ediyor. Aynı bölücü tutum Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmalarında da ne yazık ki görülmüştür. Genel başkanımız darbe nereden gelirse mücadele edeceğiz deyip bizi Meclis'e göndermiştir. Genel başkanımızın uzak durduğu yalan iftarası üzerinden hala propaganda yapmaya devam ediyor. Erdoğan dün bir kez daha yalan söylemiş iftara atmıştır. Bir kere daha toplumu bölme arayışındadır. Ankara'ya 4 gün sonra güvenlik endişesiyle gelebildin" ifadelerini kullandı.

"DARBENİN SİYASİ AYAĞININ NEDEN ORTAYA ÇIKAMADIĞINI MERAK EDİYORSANIZ; ADRES YENİ KABİNEDİR"

Tezcan, "Darbenin siyasi ayağı hala ortaya çıkmadı. OHAL'i darbenin siyasi ayağını gizlemek için kullanmıştır. Çünkü siyasi ayak kendilerine uzanıyor. Darbenin siyasi ayağının neden ortaya çıkamadığını merak ediyorsanız; adres oluşturulan yeni kabinedir. 12 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Bu tablo tamamen tek adam rejiminin özetidir. Devlet tek bir kişinin iki dudağı arasında şekillendirilmektedir" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN YETKİLERİ TEK ADAM TARAFINDAN GASP EDİLMEKTEDİR"

Tezcan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri tek adam tarafından gasp edilmektedir. Tek adam rejimi kriz üretmeye aday bir rejimdir. Çözüm üreten bir rejim değil bu sistem kriz üretecek bir sistemdir. Daha 3 gün önce yayınladıkları kararname ile profesör olmayanların rektör olabileceklerini düzenlediler dün bunu kaldırdılar. Keyfiliğin ölçüsünü göstermesi açısından çarpıcı bir örnektir. Tek adam rejiminin ne kadar kontrolsüz denetimsiz hata yapabilme potansiyeli olduğunun çok açık işaretidir" ifadelerini kullandı.

"KURULTAY DELEGELERİNİN İMZA VERME KONUSUNDA GÜÇLÜ BİR İRADESİ YOK"

CHP'nin Olağanüstü Kurultaya gidip gitmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Tezcan, "Daha önce bu konudaki soruları yanıtlamıştım. Tüzükteki hüküm bellidir. Yüzde 51 imza toplanırsa kurultayın toplanması tüzük emridir. Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanmayacağı, toplanamayacağı yönünde. Parti tabanının önemli bir bölümü şu anda Olağanüstü Kurultayın doğru olmadığını uygun bir zamanlama olmadığını ifade ediyor. Kurultay delegelerinin imza verme konusunda güçlü bir iradesi yok. Olağanüstü Kurultay isteyen arkadaşlar da var bunları 15 gün içinde görürüz yeterince sayıya ulaşıp ulaşmadığını. İmzaya teşvik için sayılar söylenebilir. Sonuçta 15 gün sonra tablo ortadadır. 81 ilin durumunu biz de biliyoruz takip ediyoruz. Böyle bir sayının toplanmayacağı gözüküyor. Tüzüğün dışında adım atmadık, atmayız" diye konuştu.

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Hakime TORUN / ANKARA ()



