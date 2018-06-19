Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...
Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 28...

CHP'li Tanrıkulu hakkında 'terör örgütü propagandası' iddiasıyla fezleke

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla fezleke düzenledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, CHP'li Sezgin...

CHP'li Tanrıkulu hakkında 'terör örgütü propagandası' iddiasıyla fezleke
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla fezleke düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun 2017'de, sosyal medya hesabından, gözaltına alınan ve tutuklanan PKK'lılara ait bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu fotoğraf hiç unutulmaz ve insan hakları ihlalleri sabıka kaydınıza hiç silinmeyecek şekilde yazılacak" ifadelerini kullandığı belirtildi. Fezlekede ayrıca Tanrıkulu'nun, Afrin'e yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekâtı' sırasında yine sosyal medya hesabından 'Savaşa hayır' paylaşımında bulunduğu belirtildi. Fezlekede, bu paylaşımlarla "Terör örgütü propagandası yapmak suçunun işlendiğini gösterir yeterli delilin mevcut olduğu, Tanrıkulu'nun üzerine atılı suç unsurlarının oluştuğu tespit edilmiştir" denilerek, fezlekenin, Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildiği belirtildi.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILIRSA DAVA AÇILACAK

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Sezgin Tanrıkulu hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325