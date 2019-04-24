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CHP'li Öztrak: Toplumsal fay hatlarında gaz biriktirenler sorumlu

  CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Toplumsal fay hatlarında gaz biriktirenler patlayan bu gazın sorumlusudur. Tweet atanları 'terörist' diye tutuklayanlar, genel başkana yumruk atanları adli kontrolle serbest...

CHP'li Öztrak: Toplumsal fay hatlarında gaz biriktirenler sorumlu

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Toplumsal fay hatlarında gaz biriktirenler patlayan bu gazın sorumlusudur. Tweet atanları 'terörist' diye tutuklayanlar, genel başkana yumruk atanları adli kontrolle serbest bırakıyorsa kimse bizden güven beklemesin" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Faik Öztrak, seçim sürecinde iktidar ortaklarının kullandığı dilin 21 Nisan'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimine, bir terör eylemine dönüştüğünü savundu. Öztrak, bu eylemi düzenleyenler kadar nefret dilini kullanmaya devam edenlerin işlerin bu noktaya gelmesinde sorumluluk sahibi olduğunu kaydetti. Öztrak, şöyle konuştu:

"Basit bir protesto gibi göstermeye çalışanların niyetlerinin temiz olmadığı görülüyor. CHP'lilerin şehit cenazelerine katılımını engellemek için 'talimat verdim' diyen bu filmin figüranları, yaşadığımız acı hadisenin sorumlularındandır. Bu linç girişimini meşrulaştırmaya çalışanlar, bunun ortağıdır. Devlet 1,5 saat boyunca Türkiye'nin başkentinde yok olmuştur. Demokrasimiz Akkuzulu köyünde bir evde mahsur kalmıştır. Görevlerini yapmayarak bu olaya yol alanlar, olayın mağduru olan genel başkanımızı suçlama densizliğinde bulunuyorlar. Bu beylerin telaşı görevini yapamayan suçluların telaşıdır. Toplumsal fay hatlarında gaz biriktirenler, patlayan bu gazın sorumlusudur. Tweet atanları 'terörist' diye tutuklayanlar, genel başkana yumruk atanları adli kontrolle serbest bırakıyorsa kimse bizden güven beklemesin."

'BİZ GENEL BAŞKANIMIZI KORUMASINI BİLİRİZ'

Faik Öztrak, CHP'nin şehit cenazelerine gitmeye devam edeceğini bildirerek şunları söyledi:

"Kimse bize 'Şehitlerimizin cenazelerine gitmeyin' demeye cüret edemez. Bu iktidar, genel başkanı koruyamıyorsa biz Genel Başkanımızı korumasını biliriz. İç cephe çökerse bunun altında koskoca bir millet kalır. Ödenecek bedel çok ağır olur. Milletimizin hatalarınıza dayanacak takati kalmamıştır. Yarın bir gün çıkıp 'Allah ve milletim beni affetsin' diyemezsiniz. Bir kere gözdağı vermek istediniz. Sandıkta kazandığımızı masada vermeyeceğiz. Milletimizin her birinin hak, hukuk talebi için siyaset yapmaya devam edeceğiz."

'YALNIZ BIRAKILDIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİL'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP milletvekillerinin saldırı sırasında Kılıçdaroğlu'nu yalnız bıraktığı eleştirisine de yanıt veren Öztrak, "Benim gördüğüm kadarıyla Mevlüt Karakaya ile Genel Başkan konuştu. Etrafında genel başkan yardımcıları var. Genel Başkanımızın yalnız bırakıldığı iddiası doğru değil. Devlet yoktu. Haber verildiği halde, ilgili makamların yapması gereken yapılmadı; mesele budur. Genel Başkan etrafında etten duvar olur, CHP Genel Başkanını koruruz. Kimse bizim şehit cenazelerine gitmemizi engelleyemez. Onlar bizim de şehitlerimizdir. Kurtuluş Savaşı'nın gazilerinin kurduğu bir partidir bu parti" diye konuştu.

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Haber: Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ ANKARA, ()


 

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