CHP'li Öztrak: İYİ Parti ile işbirliği yapıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ''Bizim kiminle işbirliği yaptığımız, açık seçik ortadadır. Biz bu seçimde İYİ Parti ile işbirliği yapıyoruz. Sandıkta da bundan önce tüm partilere oy vermiş kim olursa olsun yurttaşlarımızın oylarına talibiz" dedi.



CHP'li Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, yerel seçim kampanyasına 'Mart'ın Sonu Bahar' diyerek başladıklarını belirtti. Öztrak, bu sloganlarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rahatsız olduğunu ileri sürerek, şöyle konuştu:

"'Yaklaşan baharı nasıl kışa çeviririz' diye milletimizin arasına nifak sokmaya uğraşıyorlar. Çok partili yaşama geçtiğimiz 1946'dan bu yana ülkemizde 20 genel seçim, 14 tane de mahalli idari seçimi yapılmış. Ancak 73 yıllık çok partili demokratik yaşamda bugün gördüğümüz hukuka ve ahlaka sığmayan bin bir türlü seviyesizlik daha önce hiç yaşanmamış. Ülkemizde kendi hatalarının sorumluluğunu almak istemeyen, kendileriyle yüzleşmekten korkan bir siyaset erbabı var. Oysa 2014 yılında başlattıkları başkanlık projesi ile demokrasi ve hukuk devletini zaafa uğratanlar bunlar. Ekonomide yıllardır biriken kırılganlıkların üstünü sıcak para şalıyla örtmeye çalışanlar da bunlar. Ekonomiyi dolarkolik yapıp sonra 'yerli ve milliyiz' diyerek halkı aldatmaya çalışanlar da bunlar."



'TÜRK SİYASİ TARİHİNDE ÖRNEĞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR İFTİRA KAMPANYASI'

Cumhurbaşkan Erdoğan'ın Yeni Zelanda'daki terörist saldırısını, meydan meydan dolaşarak servis ettiğini öne süren Öztrak, şunları söyledi:

''Haçlı zihniyetini hortlatan bir alçağın, İslamafobik saldırısı sırasında çektiği propaganda görüntülerinden 3-5 oy uğruna kendine propaganda malzemesi çıkarmaya çalışıyor. Bir de sıkılmadan genel başkanımızın sözlerini kesip biçiyor, Türk siyasi tarihinde örneği görülmemiş bir çarpıtma ve iftira kampanyasına girişiyor. Bunlar ayıbı da günahı da yazığı da unutmuş vaziyetteler. Bütün bunların bir tek nedeni var; seçimi kaybetme korkusu. Milletimize neden oldukları ekonomik krizi unutturmak için her yolu mübah görüyorlar. Vatandaşın tenceresi boş, mutfaklar yangın yeri, işsizlik kanayan yara, iflaslar, konkordatolar almış başını gitmiş. Binbir emekle yetiştirdiğimiz gençlerimize iş bulamıyoruz. Üniversite mezunu olan işsiz sayımız 1 milyonun üzerinde. Bunları saraydan gören yok, çünkü milletten kopuklar. Halka dürbünün tersiyle bakıyorlar. Milletimiz bunları kesinlikle hak etmiyor. Dertleri seçime kadar ekonomik kriz konuşulmasın, günahları ortaya dökülmesin. Yaptıkları hataların sorumluluğunu alamayacak kadar korkak ve ürkekler."



'BU GİDİŞLE BU BORÇLARI ÖDEYEMEZLER'

Varlık Fonu'nun çıkaracağı kağıtlara yurt içinden talep olsun diye cazibesini arttıracak bir takım düzenlemeler yapıldığını kaydeden Öztrak, "Böylece bütçe disiplininden iyice kaçacaklar. BOTAŞ'ı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nı, ETİ Maden'i, Türk Hava Yolları'nı, Ziraat ve Halk Bankaları başta olmak üzere fona devredilen pek çok kamu kurumunu bu yapacakları borçlanmalar karşılığında teminat olarak gösterecekler. Bu gidişle bu borçları ödeyemezler. Borçları ödemedikleri zaman da teminat olarak gösterdikleri bütün bu kurumlar yabancıların eline geçecek.''



'İYİ PARTİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ'

Bir gazetecinin HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin açıklamasını hatırlatması üzerine Öztrak, ''Biz son derece şeffaf bir şekilde bu süreci yürütüyoruz. Bizim kiminle işbirliği yaptığımız, hangi adayları kimin destekleyeceği konusu açık seçik ortadadır. Biz bu seçimde İYİ Parti ile işbirliği yapıyoruz. Sandıkta da bundan önce tüm partilere oy vermiş kim olursa olsun yurttaşlarımızın oylarına talibiz. Bu laflar nereden çıkıyor anlamıyorum. Kiminle işbirliği yaptığımızı, kimden oy beklediğimizi biz çok net söylüyoruz; ama kibir ve nifak ittifakı acaba aynı samimiyetlikle ne yaptıklarını açıklıyorlar mı?'' diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-CHP'li Öztrak açıklama

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, ()