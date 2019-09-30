CHP'li Öztrak: Ekonominin nasıl dengelendiğini gördük

Kaan ULU/ANKARA, ()- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Yeni Ekonomi Programı'na değerlendirerek, "Geçen yıl programın adına 'dengelenme' demişlerdi; fakat ekonominin nasıl dengelendiğini gördük. Önceki orta vadeli programda 'yüzde 2.3 olacak' dedikleri bu yılın büyümesini şimdi yüzde yarıma indirdiler" dedi.



CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sırasında basın toplantısı düzenledi. Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı'na değerlendirerek, şunları söyledi:



"Geçen yıl programın adına 'dengelenme' demişlerdi; fakat ekonominin nasıl dengelendiğini gördük. Önceki orta vadeli programda 'yüzde 2.3 olacak' dedikleri bu yılın büyümesini şimdi yüzde yarıma indirdiler. Geçen yıl OVP’de '795 milyar dolar olacak' dedikleri 2019 yılının milli gelirini bu OVP’de 46 milyar dolar daha aşağıya çekmişler ve 749 milyar dolara indirmişler. 2010 yılında aynı milli gelir 772 milyar dolardı, yani milli gelir 9 yıl önceki milli gelirin bile altına inmiş. 2019 yılında 'yüzde 12.1 olacak' dedikleri işsizliği şimdi yüzde 12.9'a yükseltmişler. Millet aşından işinden olmuş, yılın ilk yarısında milli gelir yüzde 1,9 daralmış, işsizlik yıl içerisinde yüzde 15’lere dayanmış. Çıkmış 'Dengelenme başarılı oldu' diyor.''



'BU PARALAR NEREYE GİTTİ?’



1999 yılında yaşanan deprem felaketinin ardından deprem yaralarının sarılması için olağanüstü bir takım tedbirlerin alındığını hatırlatan Öztrak, bunlardan birisinin de geçici bir süre için getirilen özel iletişim vergisi olduğunu söyledi. Bu verginin daha sonra 2004’te iktidar döneminde kalıcı hale getirildiğini hatırlatan Öztrak, şöyle konuştu:



"2000 yılından günümüze özel iletişim vergisi kapsamında tüketicilerden tahsil edilen vergi miktarı 66 milyar lira. Bunun 3 milyarı bu verginin geçici olduğu 2000- 2003 yılları arasında tahsil edilmiş. Geriye kalan 63 milyar lira ise verginin kalıca hale getirildiği 2004- 2019’un ilk 8 ayı arasında tahsil edilmiş. Bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı var. Kendisi geçen gün genel başkanımız hakkında konuşup, özel iletişim vergileri hakkında yalan yanlış bir takım bilgiler vermiş. Rakamların aslı söylediğim gibidir. Sen memursun, atanmışsın, siyaset yapmayacaksın. Seçilmişlerin sordukları sorulara doğru düzgün cevap vereceksin. 36 milyar dolarlık iletişim vergisi ne oldu? Bu paralar nereye gitti? Neden son depremde İstanbul’un iletişim alt yapısı çöktü?"



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Öztrak, TBMM'ye sunulan yargı paketi ile ilgili, "Biz hem görüşme süreçlerini bekliyoruz hem de uygulama süreçlerine bakacağız. Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından atandığı, icranın vesayeti altında olduğu bir yargıdan ve bu yargıyla ilgili olarak o icranın yapacağı reformdan açıkçası bugün çok fazla bir şey beklemek mümkün değildir" diye konuştu.



'EN AZINDAN TOPLANTI TARİHİ BİLDİRİLİR'



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun afet toplantısına davet edilip, edilmediği tartışmalarında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın "Kimse özel davet beklemesin. Biz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buradayız. Çevre Bakanı ve İçişleri Bakanına ben davet gönderdiğimi hatırlamıyorum" sözleri hatırlatılan Öztrak, "Açıkçası gerçekten bugün tartışılması gereken meseleleri bugün tartışmıyoruz. Başka başka şeylerle uğraşıyoruz. 25 yıldır İstanbul’u yönetenler depremle ilgili olarak İstanbul’a ne yapmışlar? Bunun konuşulmasını ve tartışılmasını istemiyorlar. Biz de devletten geliyoruz. Hangi kurul üyesi olursa olsun en azından toplantı tarihi bildirilir, bu bile yapılmamış. Niye yapılmamış?" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-CHP'li Öztrak açıklama

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, ()

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