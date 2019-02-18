CHP'li Öztrak: DSP'ye geçen arkadaşlarla ilgili etik sorun olduğu ortada

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Bizden aday olamadıkları için DSP'ye geçip, aday olan arkadaşlarımızla ilgili etik sorun olduğu ayan beyan ortadadır. 'Partisini bu kadar kolay terk eden vatandaşı da ortada bırakır' diye bir görüşü var milletimizin'' dedi.



CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, Genel Merkez'de toplandı. Toplantı sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Öztrak, "Meselenin esasına girmek yerine görüntüsüyle uğraşıyorlar. Memleketin başına musallat ettikleri hastalıkları tedavi etmek, iyileştirmek yerine hastalığın göstergelerinin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bunlar için önemli olan bir tek şey var; 31 Mart'a kadar zarfı düzgün göstermek. Yani işin içeriğine, temel nedenlerine hiçbir şekilde bakmıyorlar. Enflasyon ve işsizlik gibi temel verilerde gerçek durum, TÜİK'in hesap oyunlarıyla gizleniyor. Bankalar lisans iptalleriyle tehdit ediliyor. Özel mülkiyet ve miras hukuku yok varsayılıyor. İktidar sadece siyasette değil ekonomide de giderek despotlaşıyor. Bunun sonu yatırım havuzunun daha da kuruması olur, işsizlik ve fakirliğin daha da artması olur" diye konuştu.



'PAZARA GELMEDEN TARLADA FİYATLAR UÇMUŞ'

Ocak ayında gıda fiyatlarının yüzde 6,9 arttığını kaydeden CHP'li Öztrak, "Şuna cevap versinler; TÜİK'in en son açıkladığı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, ocak ayında yüzde 8,3 artmış. Ocakta gıda fiyatları, yüzde 6,9 artmıştı. Demek ki tarladaki fiyat, raflardaki ve sofralardaki fiyattan daha hızlı artmış. Ocak ayında tarlada fiyatı en çok artan ürünler patlıcan yüzde 65, dolmalık biber yüzde 48, domates yüzde 48. Yani daha pazara gelmeden tarlada fiyatlar uçmuş. Telefonla tehdit edilen marketlerde sebze- meyve satış fiyatları alış fiyatlarının altında. Bunu etiketlere baktığınızda da görebiliyorsunuz. Bunu sürdürmek mümkün değil. Sadece marketleri değil üreticileri de batırırsınız" dedi.



'DUVARLARDAKİ YAZILARLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Ankara'da duvarlara, köprüaltlarına ipe sapa gelmez birtakım yazılar yazıldığını kaydeden Öztrak, ''Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bunların dertleri Türkiye değil, sıkı sıkıya yapıştıkları koltukları. Bunların söylediklerine aslında artık kargalar bile gülüyor, çocuklar bile inanmıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, kaderden kaçış yok" diye konuştu.



'DSP İLE PROBLEMİMİZ OLMAZ'

CHP'den istifa ederek, DSP'den aday olan isimlerle ilgili de değerlendirmede bulunan Faik Öztrak, "DSP ile bizim herhangi bir sorunumuz ve problemimiz olmaz. Ama bizden aday olamadıkları için DSP'ye geçip aday olan arkadaşlarımızla ilgili bir etik sorun olduğu ayan beyan ortadadır. Ve bunu yapan arkadaşlarımızın kendi partisine aday olmadığı için Allah muhafaza belediye başkanı seçilirlerse 'Bize ne yaparlar' diye milletimizin böyle bir görüşü olduğunu da ben duyuyorum. 'Partisini bu kadar kolay terk eden, vatandaşı da ortada bırakır' diye bir görüşü var milletimizin'' dedi.



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-CHP'li Öztrak açıklama

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, ()