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CHP'li Öztrak: Bu mesele bizim için artık noktalanmıştır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP eski milletvekili Sinan Aygün ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki iddialarla ilgili, "Bu mesele bizim için noktalanmıştır. Artık bu ülkenin belli...

GÜNDEM 23.12.2019, 16:50
CHP'li Öztrak: Bu mesele bizim için artık noktalanmıştır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP eski milletvekili Sinan Aygün ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki iddialarla ilgili, "Bu mesele bizim için noktalanmıştır. Artık bu ülkenin belli başlı büyükşehirlerinde müzik değişmiştir, dans da değişecektir. Rant lobileri büyük şehirlerimizde artık cirit atamayacaktır" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Faik Öztrak, Türkiye'de ekonominin giderek kötüleştiğini savunarak, "Konkordatolar, iflaslar sıradanlaştı. İşsizlik hem rekorlar kırdı hem de giderek yapışkan bir hal adı. İşinden olan, pahalılık altında ezilen ve borca batan insanlarımız kapkara bir umutsuzluğun pençesine düştüler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in Libya’da verdiği mücadeleyi de unutmamalıyız. Madem Libya’nın bizimle ilgisi yok, öyleyse Gazi Mustafa Kemal orada ne arıyordu?" açıklamasına değinen Öztrak, "Gazi Mustafa Kemal bir Osmanlı subayı olarak o gün Osmanlı’nın vatan toprağını savunmaya çalışıyordu. Ama bugün Libya bizim vatan toprağımız mı? Hayır değil. Mehmetçiklerimizin görevi Libya’nın iç savaşına karışmak değil. Mehmetçiklerimizin tek bir görevi var o da 784 bin kilometrelik vatan toprağını her türlü saldırıya karşı korumak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan 9 yıl önce 'Libya’daki krize Libyalılar çözüm bulmalı, Türkiye asla ve asla Libya halkına silah doğrultan taraf olmayacaktır' dedi. Peki şimdi ne oldu da Libya’daki krize taraf oluyoruz, iç savaşa taraf oluyoruz. Doğu Akdeniz’de yalnızlaştık. Şimdi geç kalmış bir takım adımlar atarak, ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını korumak için uğraşıyoruz. Bunlardan uluslararası hukuka uygun olanlarını ve ülkemizi ateşe atmayacak olanları biz de destekledik ve bundan sonra da desteklemeye devam ederiz" diye konuştu. 

TRT HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Öztrak, bu sabah TRT 1'de 'CHP neden Türkiye’nin başarılı olmasını istemiyor?' şeklinde alt yazı geçtiğini ve bütün program boyunca da devam ettiğini belirterek, "Beyler bu nereden çıktı? Nereden çıkardınız bunu sayın TRT yönetimi? Bu mudur sizin tarafsızlığınız? Yasalara uymaması nedeniyle TRT hakkında gerekli suç duyurusunda bulunacağız; ama yetmez TRT’yi de yayıncılık etiği ile ilgili tüm kurullara da şikayet edeceğiz. İktidara tavsiyemiz bıraksınlar bu TRT yayınlarını ya da çıkıp çıkıp CHP’nin tek parti dönemindeki icraatlarından hesap sormayı. Bugün ülke olarak karşı karşıya kalınan sorunlara çözüm bulmak için önce bir kendi şapkalarını önlerine koysunlar. Hataları açık yüreklilikle kabul edip, samimiyetle çözüm arasınlar" diye konuştu.

'BU MESELE ARTIK BİZİM İÇİN NOKTALANMIŞTIR'

Öztrak, CHP eski milletvekili Sinan Aygün ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki iddiaların MYK’da gündeme gelip gelmediği sorusuna, "Bu konuda hem parti hukuku bakımından hem de genel hukuk bakımından süreç yürümektedir. Bu mesele bizim için artık noktalanmıştır. Bunu açıkça ifade edeyim. Bundan sonra hukuk konuşacaktır. Ama bir şeyi söyleyeyim artık bu ülkenin belli başlı büyükşehirlerinde müzik değişmiştir, dans da değişecektir. Rant lobileri büyük şehirlerimizde artık cirit atamayacaktır" dedi.

'O DÖNEM MÜFETTİŞLER ORTAYA ÇIKMADI'

Öztrak, İçişleri Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirilmesi konusunda ise "Mevcut iktidarın bundan önceki meclis başkanı, bakanı, başbakan yardımcısı görevlerini yürütmüş olan kişi o dönemin büyükşehir belediye başkanını Ankara’yı parsel parsel satmakla suçlamıştı. O dönem müfettişler hiç ortaya çıkmadı. Ama görüyorsunuz şimdi bizim büyükşehir belediye başkanımızın suçlanması neticesinde apar topar İçişleri Bakanlığı’nın müfettişleri harekete geçiyorlar. Keşke bu hassasiyeti bundan önceki belediye başkanına karşı da göstermiş olsalardı diyoruz" diye konuştu.

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Kaan ULU/ANKARA, ()-

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