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CHP'li Öztrak: Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan saygısızlığı kınıyoruz

  CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Bazı bindirilmiş kıtaların, Anıtkabir'e önceden alınıp, bir partinin mitingindeymiş gibi sloganlar attığını gördük. Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan bu saygısızlığı kınıyoruz....

GÜNDEM 11.11.2019, 17:52
CHP'li Öztrak: Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan saygısızlığı kınıyoruz

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Bazı bindirilmiş kıtaların, Anıtkabir'e önceden alınıp, bir partinin mitingindeymiş gibi sloganlar attığını gördük. Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan bu saygısızlığı kınıyoruz. MSB ve Anıtkabir yöneticilerinin bu konuda açıklama yapmalarını bekliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sırasında, basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ölümünün 81'inci yıl dönümünde tüm yurtta minnetle anıldığını belirterek, "Anıtkabir, her zamankinden daha fazla doldu. Atatürk, milletimizi sürü yerine koymaya çalışanlara ve onun emperyalist iş birlikçilerine karşı milli haysiyetimizi korumak için verilen mücadelenin başkomutanıdır" diye konuştu.

'MSB VE ANITKABİR YÖNETİCİLERİNDEN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ'

Bazı milletvekillerinin dün Anıtkabir'e girişte zorluk yaşadığını öne süren Öztrak, "Seçilmiş milletvekillerine, Anıtkabir'e girişlerinde zorluklar çıkarıldı; ama atanmışlar rahat rahat geçti. Artık bu cürete 'dur' deme zamanı gelmiştir. Gazi Meclis'in mensupları olarak bir yasa çıkarıp, protokol işlerini Dışişleri Bakanlığı'nın elinden almalı ve bu rezalete bir an önce son vermeliyiz. Diğer taraftan bazı bindirilmiş kıtaların, Anıtkabir'e önceden alınıp, bir partinin mitingindeymiş gibi sloganlar attığını gördük. Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan bu saygısızlığı kınıyoruz. MSB ve Anıtkabir yöneticilerinin bu konuda açıklama yapmalarını bekliyoruz" dedi. 

ABD Başkanı Donal Trump'tan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili tehdit içerikli yeni mektup geldiğine yönelik iddialar olduğunu kaydeden CHP'li Öztrak, "Trump'tan herhangi bir özür duymadık. Bugün basına yansıyan bilgilere göre Trump'ın Erdoğan'a S-400'ler ile ilgili yeni bir tehdit mektubu gönderdiği söyleniyor. Bu doğru mudur, doğruysa bu mektubu ne yapacaksınız?" diye konuştu. 

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Haber: Kaan ULU/ANKARA, () -

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