CHP'li Öztrak: Allah kahraman askerlerimize yardımcı olsun

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonla ilgili, "Bölgede bulunan Mehmetçiğimizin tırnağına taş değmesin. Allah kahraman askerlerimize yardımcı olsun. Açıklamalardan, operasyon olurunun IŞİD teröristlerine ülkemizin bekçilik yapması karşılığında verildiğini görüyoruz" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Dün gece yarısı köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 20 zam yapıldığı haberi geldiğini söyleyen Öztrak, "Kamyoncular başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız yakıt masrafları, vergilerin, geçse de geçmese de ödediği yol ve tünel paralarının altında eziliyordu, hali zaten perişandı, şimdi daha da perişan olacaklar" dedi.



Öztrak, bu sabah da tren ve posta ücretlerine yüzde 20 zam yapıldığını ifade ederek, "Taşıma maliyetlerinde bu artışlar iğneden ipliğe her şeyin fiyatını artıracak. Neredeyse her ay ya elektriğe ya da doğalgaza yüzde 14,9 zam yapıyorlar. Temmuz'dan bu yana hem elektriğe hem doğalgaza yaptıkları zamların toplamı yüzde 32. Kış daha gelmeden milletimiz için kara kış oldu" dedi.



'MEMLEKETTE ZAM VAR AMA ENFLASYON YOK'

Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) fiyatlarının gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, "Memlekette zam var, enflasyon yok. Fiyat toplama yöntemlerini değiştirdiler. 3 çeşit yalan vardır; yalan, kuyruklu yalan, istatistiklerle yalan. Aslında 'istatistikler yalan söylemez' deseler de istatistiklere yalan söyletilebilir. Eylül’de meyve sebze halinde 1 kilogram sivri biberin fiyatı 4,15 kuruş ile 5 lira 75 kuruş arasında olmuş ama TÜİK’e göre Eylül'de sivri biberin fiyatı 4 lira. TÜİK’in fiyatı haldeki fiyatın bile altında. 1 kilogram soğanın haldeki fiyatı 2,25 ile 3 lira 50 kuruş arasında değişmiş. TÜİK'in sepetinde ise kuru soğanın fiyatı 1 lira 69 kuruş. Bu da hal fiyatının altında. Pazarlarda insanlar filelerini dolduramıyor."



‘EGEMEN GÜÇLER TÜRKİYE’Yİ KULLANIYOR’

AK Parti’nin özellikle mahalli idareler seçimlerinden sonra "Belki yarın belki yarından da yakın" diyerek Fırat'ın doğusuna operasyon yapacağını söylediğini ifade eden Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dün gece yarısı Cumhurbaşkanlığı ile Beyaz Saray arasında yapılan telefon görüşmesi ve ardından her 2 adresten yapılan basın açıklamalarını Ankara’da bulunan TBMM grup başkanvekillerimiz ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerimiz ile bu sabah yaptığımız bir toplantıda genel başkanımızın başkanlığında değerlendirdik. Dün gece yarısı Beyaz Saray ile yapılan telefon görüşmesinin ardından ABD yönetimi ile Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyon konusunda gizli bir anlaşmaya varıldığını anlıyoruz. Bölgede bulunan Mehmetçiğimizin tırnağına taş değmesin. Allah kahraman askerlerimize yardımcı olsun. Açıklamalardan, operasyon olurunun IŞİD teröristlerine ülkemizin bekçilik yapması karşılığında verildiğini görüyoruz. ABD başkanı açıkça itiraf ediyor ve diyor ki 'Fransa, Almanya ve çok sayıda Avrupa ülkesine kendi teröristlerinizi ülkenize geri alın dedik, baskı yaptık; ama kabul etmediler' diyor. Kafa kesmiş, ciddi insanlık suçları işlemiş bu teröristlerin bu bölgede kalmasını arzulamışlar yani bizim sınırımızda. Rusya İdlib’te radikal teröristlerin bekçiliğini bize bırakmıştı şimdi aynı işi ABD yapıyor. Egemen güçler sobanın üzerinde kızgın kestaneyi almak için Türkiye’yi maşa gibi kullanıyorlar"



‘BU TÜR GİRİŞİMLERİ KENDİMİZE KARŞI YAPILMIŞ SAYARIZ’

ABD Büyükelçiliği’nin FETÖ firarisi Ergün Babahan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili tweetini beğenmesini de değerlendiren Öztrak, "Bu ülkenin partilerinden herhangi birine yabancı bir ülkenin elçiliği tarafından yapılmış olan bu tür girişimleri kendimize karşı yapılmış sayarız" diye konuştu.

