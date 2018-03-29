Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il gözaltında
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il...
Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, Güney Kıbrıs karıştı
Güney Kıbrıs'ı karışytıran ölüm
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 

 CHP'Lİ ÖZEL: HİÇBİR DEMOKRASİ KENDİ KURUCU BABALARINA SALDIRMAZ

  Haber-Kamera: Enver ALAS-Cansel KİRAZ / İSTANBUL CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, , "Akif diyor ki; 'Gel Süleymaniye'yi yıkalım desen, bir kazma kürek iki de ırgat gerek. Gel yeniden yapalım desen, bir Sinan bir de Süleyman gerek.'...

 CHP'Lİ ÖZEL: HİÇBİR DEMOKRASİ KENDİ KURUCU BABALARINA SALDIRMAZ

 

Haber-Kamera: Enver ALAS-Cansel KİRAZ / İSTANBUL
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, , "Akif diyor ki; 'Gel Süleymaniye'yi yıkalım desen, bir kazma kürek iki de ırgat gerek. Gel yeniden yapalım desen, bir Sinan bir de Süleyman gerek.' Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne, kurucu genel başkanına, cumhuriyetin kurucu kadrolarına saldıranlara da ve cumhuriyetin kazanımlarına, bir gün dil devrimiyle, öbür gün İstiklal Marşı'nın bestesiyle kavga edenlere de şunu söylemek lazım; 'Yıkmak kolay, bir kazma kürek iki de ırgat gerek. Gel yeniden yapalım desek, o zaman bir Atatürk bir de İnönü gerek. Hiçbir demokrasi kendi kurucu babalarına saldırmaz. Bu konuda çok dikkat etmek gerekiyor" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özel, Beşiktaş Belediyesi tarafından Ortaköy'deki Tarihi Kethüda Hamamı Beşiktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Cumhuriyetin Bellek Arşivi Sergisi'nin açılışına katıldı. Açılışta Özel'in yanı sıra eski CHP Genel Başkanı ve gazeteci-yazar Altan Öymen, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Vekilliği Tahir Doğaç, Parti Meclisi Üyesi Yunus Emre ile davetliler yer aldı. 
Basın mensuplarına sergiye ilişkin açıklamalarda bulunan Özgür Özel, CHP tarihinde yer alan birçok şeyin sergide yer aldığını belirterek, "İçeride gezdiğinizde birçok demokrasi belgesini, birçok kritik kavşağı, sıkıntılı dönemleri, o dönemlerin açılışını, gurur duyacağımız birçok olayı, üzüntü duyacağımız birçok olayı görüyoruz" diye konuştu. 

ATATÜRK VE İSMET İNÖNÜ'YE YAPILAN ELEŞTİRİLER
CHP tarihi ile pozitif anlamda ilgilenilmediğini kaydeden Özel, "Ülkenin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, CHP tarihinden bazı sayfaları cımbızlayarak, bazı manşetleri alarak bunun üzerinden CHP'yi itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Geçmişte CHP'nin kurucusu, Cumhuriyetin ilk iki Cumhurbaşkanı Atatürk ve İsmet İnönü'ye yönlendirdiği acımasız eleştiriler ortada" ifadelerini kullandı. 

MEHMET AKİF'İN DİZELERİNİ OKUDU
Özgür Özel, şöyle devam etti:
"Akif diyor ki; 'Gel Süleymaniye'yi yıkalım desen, bir kazma kürek iki de ırgat gerek. Gel yeniden yapalım desen, bir Sinan bir de Süleyman gerek.' Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne, kurucu genel başkanına, cumhuriyetin kurucu kadrolarına saldıranlara da ve cumhuriyetin kazanımlarına, bir gün dil devrimiyle, öbür gün İstiklal Marşı'nın bestesiyle kavga edenlere de şunu söylemek lazım; 'Yıkmak kolay, bir kazma kürek iki de ırgat gerek. Gel yeniden yapalım desek, o zaman bir Atatürk bir de İnönü gerek. Hiçbir demokrasi kendi kurucu babalarına saldırmaz. Bu konuda çok dikkat etmek gerekiyor. "
Konuşmaların ardından davetliler sergiyi gezdiler. 

Görüntü Dökümü
-------------------
-Serginin açılış programı
-Katılımcılar
-Konuşmalar
-Özgür Özel'in açıklamaları
-Genel ve detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314