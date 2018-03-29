 CHP'Lİ ÖZEL: HİÇBİR DEMOKRASİ KENDİ KURUCU BABALARINA SALDIRMAZ

Haber-Kamera: Enver ALAS-Cansel KİRAZ / İSTANBUL

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, , "Akif diyor ki; 'Gel Süleymaniye'yi yıkalım desen, bir kazma kürek iki de ırgat gerek. Gel yeniden yapalım desen, bir Sinan bir de Süleyman gerek.' Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne, kurucu genel başkanına, cumhuriyetin kurucu kadrolarına saldıranlara da ve cumhuriyetin kazanımlarına, bir gün dil devrimiyle, öbür gün İstiklal Marşı'nın bestesiyle kavga edenlere de şunu söylemek lazım; 'Yıkmak kolay, bir kazma kürek iki de ırgat gerek. Gel yeniden yapalım desek, o zaman bir Atatürk bir de İnönü gerek. Hiçbir demokrasi kendi kurucu babalarına saldırmaz. Bu konuda çok dikkat etmek gerekiyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, Beşiktaş Belediyesi tarafından Ortaköy'deki Tarihi Kethüda Hamamı Beşiktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Cumhuriyetin Bellek Arşivi Sergisi'nin açılışına katıldı. Açılışta Özel'in yanı sıra eski CHP Genel Başkanı ve gazeteci-yazar Altan Öymen, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Vekilliği Tahir Doğaç, Parti Meclisi Üyesi Yunus Emre ile davetliler yer aldı.

Basın mensuplarına sergiye ilişkin açıklamalarda bulunan Özgür Özel, CHP tarihinde yer alan birçok şeyin sergide yer aldığını belirterek, "İçeride gezdiğinizde birçok demokrasi belgesini, birçok kritik kavşağı, sıkıntılı dönemleri, o dönemlerin açılışını, gurur duyacağımız birçok olayı, üzüntü duyacağımız birçok olayı görüyoruz" diye konuştu.

ATATÜRK VE İSMET İNÖNÜ'YE YAPILAN ELEŞTİRİLER

CHP tarihi ile pozitif anlamda ilgilenilmediğini kaydeden Özel, "Ülkenin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, CHP tarihinden bazı sayfaları cımbızlayarak, bazı manşetleri alarak bunun üzerinden CHP'yi itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Geçmişte CHP'nin kurucusu, Cumhuriyetin ilk iki Cumhurbaşkanı Atatürk ve İsmet İnönü'ye yönlendirdiği acımasız eleştiriler ortada" ifadelerini kullandı.

MEHMET AKİF'İN DİZELERİNİ OKUDU

Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Akif diyor ki; 'Gel Süleymaniye'yi yıkalım desen, bir kazma kürek iki de ırgat gerek. Gel yeniden yapalım desen, bir Sinan bir de Süleyman gerek.' Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne, kurucu genel başkanına, cumhuriyetin kurucu kadrolarına saldıranlara da ve cumhuriyetin kazanımlarına, bir gün dil devrimiyle, öbür gün İstiklal Marşı'nın bestesiyle kavga edenlere de şunu söylemek lazım; 'Yıkmak kolay, bir kazma kürek iki de ırgat gerek. Gel yeniden yapalım desek, o zaman bir Atatürk bir de İnönü gerek. Hiçbir demokrasi kendi kurucu babalarına saldırmaz. Bu konuda çok dikkat etmek gerekiyor. "

Konuşmaların ardından davetliler sergiyi gezdiler.

Görüntü Dökümü

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-Serginin açılış programı

-Katılımcılar

-Konuşmalar

-Özgür Özel'in açıklamaları

-Genel ve detaylar