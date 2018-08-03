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CHP'li Muharrem Erkek: Genel Merkezimize sunulan noter onaylı belge sayısı 605'tir

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Olağanüstü Kurultay tartışmalarına ilişkin, "Olağanüstü kurultay talep edenler adına, Genel Merkezimize başvuranların açıklamalarının aksine hiçbir biçimde...

CHP'li Muharrem Erkek: Genel Merkezimize sunulan noter onaylı belge sayısı 605'tir

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Olağanüstü Kurultay tartışmalarına ilişkin, "Olağanüstü kurultay talep edenler adına, Genel Merkezimize başvuranların açıklamalarının aksine hiçbir biçimde 630 imza teslim edilmemiştir. Teslim edilen toplam belge sayısı 618'dir. Sonuç olarak Genel Merkezimize sunulan noter onaylı belge sayısı 605'tir. Bu 605 beyan üzerinde de kurultay delege listemizle karşılaştırmalı inceleme devam etmektedir. Hâlihazır durumda toplam kurultay delegesi 1242 olup, salt çoğunluk 622'dir. Mevcut haliyle dahi teslim edilen noter onaylı belge sayısı, yeterli değildir" dedi. 

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Olağanüstü Kurultay tartışmalarına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Olağanüstü kurultay sürecine ilişkin, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zorunluluk arz etmiştir. 
1. Olağanüstü kurultay talep edenler adına, Genel Merkezimize başvuranların açıklamalarının aksine hiçbir biçimde 630 imza teslim edilmemiştir. 
2. Teslim edilen toplam belge sayısı 618'dir. 
3. Bu belgelerin 4 tanesi ilgilisinin dışında, suret tasdiki yaptırılmış fotokopidir. 
4. 4 tane belge ise mükerrer olup; 4 kişinin farklı noterlerden iki kere verdiği imzalara ilişkindir. 
5. 5 belgedeki imza ise kurultay delegesi olmayan kişilere aittir. 
6. Sonuç olarak Genel Merkezimize sunulan noter onaylı belge sayısı 605'tir. Bu 605 beyan üzerinde de kurultay delege listemizle karşılaştırmalı inceleme devam etmektedir. 
7. Hâlihazır durumda toplam kurultay delegesi 1242 olup, salt çoğunluk 622'dir. Mevcut haliyle dahi teslim edilen noter onaylı belge sayısı, yeterli değildir. 
8. Yasal süresi içerisinde gerçekleşen imza geri çekme beyanları, 605 sayısından düşülmemiştir. Bunlar da düşüldükten sonra, toplam imzanın yeterli sayının çok daha altında olduğu aşikârdır." 

ANKARA () 

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