CHP'li Kaya: Acil göreve başlaması gereken 200 bin öğretmen var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, öğretmen atamalarına ilişkin, "Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a göre ihtiyaç 117 bin. Bizim tespit ettiğimiz ise acil olarak göreve başlaması gereken 200 bin öğretmen var. Bunun derhal yapılması lazım" dedi.



CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Kaya, Türkiye'de eğitimin bilinçli olarak çıkmaz bir sokağa sürüklendiğini öne sürdü. Eğitimdeki sorunların saymakla bitmeyeceğini kaydeden Kaya, "Öğretmen ve derslik yetersiz, eğitime erişimde büyük sorunlar var, laik ve bilimsel eğitim anlayışı yok" dedi.



Kaya, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında 72 bin atanamayan öğretmen bulunduğunu, bu sayının 700 bine çıktığını söyledi. Kaya, "Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a göre ihtiyaç 117 bin. Bizim tespit ettiğimiz ise acil olarak göreve başlaması gereken 200 bin öğretmen var. Bu 200 bin öğretmenle de biz sadece bir kısım yerlerdeki acil öğretmen ihtiyacını kapatmış oluyoruz. Bunun derhal yapılması lazım" diye konuştu.



'HER 4 OKULDAN BİRİ İKİLİ EĞİTİME DEVAM EDİYOR'

Kaya, Türkiye'de her 4 okuldan birinin ikili eğitime devam ettiğini belirterek, "İkili eğitimi bitireceklerini AK Parti'nin Milli Eğitim Bakanlarının 7'si de söyledi. 7 bakan da, 'ikili eğitimi bitireceğiz' dedi. Siz ikili eğitimi bitirmiyorsunuz; çağdaş, laik, demokratik ve bilimsel eğitimi bitiriyorsunuz. İkili öğretimi bitirmek için yapılması gereken derslik sayısı 57 binken, 2019 yılında ayrılan bütçe ile yapılacak derslik sayısı 17 bin 500. 40 bin dersliğe daha ihtiyaç var bunu bitirmek için. Eğer bitireceksen de bir bütçen olacak, bir vizyonun olacak" şeklinde konuştu.



'İMAM VE HATİP İHTİYACI KADAR AÇILSIN'

Türkiye'de birçok bölgede okullarda öğrenci kayıt parası alındığını iddia eden Kaya, "MEB her dönem açıklar, 'öğrenci velisi yolunacak kaz değildir' der. Ama yolunacak kaz olduğumuzu biz veliler yaşayarak görüyoruz. AK Parti laik ve demokratik eğitime büyük bir darbe vurmuştur. Türkiye'nin ihtiyacı kadar değil de bütün okullarımızı imam hatibe dönüştürme çabası içine girmiştir. İmam hatip sayısı 2002-2003 eğitim-öğretim döneminde 450 iken, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 1607'ye çıkmıştır. 17 yılda açılan imam hatip sayısı 1157'dir. İmam ve hatip ihtiyacı kadar imam hatip mutlaka açılmalıdır; ama imam ve hatip ihtiyacından fazlası gerçekten haramdır" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-CHP'li Kaya'nın açıklaması

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, ()