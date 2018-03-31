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- CHP'Lİ KADINLARDAN  TEPKİ

* CHP Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman, "Biz kadınlar, Atatürk'ün kurucusu olduğu, kadınların seçme ve seçilme hakkını aldığı Millet Meclisinde uygulanan bu çağ dışı kararı protesto ediyoruz. Sorumluların derhal hesap vermesini...

- CHP'Lİ KADINLARDAN  TEPKİ

* CHP Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman,

"Biz kadınlar, Atatürk'ün kurucusu olduğu, kadınların seçme ve seçilme hakkını aldığı Millet Meclisinde uygulanan bu çağ dışı kararı protesto ediyoruz. Sorumluların derhal hesap vermesini istiyoruz"

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ, Enver ALAS-İSTANBUL  
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman, 18 Mart Çanakkale anması kapsamında TBMM'deki Çanakkale Savaşı'nın anlatıldığı tiyatro oyununda kadın oyuncuların sahneye çıkarılmadığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. 81 ilde eş zamanlı olarak kadın kolları tarafından yapılan eylemler  kapsamında İstanbul'da CHP Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman basın açıklamasında bulundu.

"KADINLAR, GÖSTERİYE BİR SAAT KALA SAHNEYE ALINMADI"
Beyoğlu'ndaki İl Başkanlığı'nda açıklama yapan Ağırman, " Kadına, laikliğe, özgürlüğe düşman bu zihniyeti kabul etmiyoruz. Sorumluları derhal istifa etsin diyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 18 Mart Çanakkale Anması için hazırlanan tiyatro gösterisinde rolleri alan kadın oyuncuların sahneye çıkması Meclis Başkanlığı tarafından engellendi. Günler öncesinden gece yarılarına kadar prova yapan kadınlar, gösteriye bir saat kala sahneye alınmadı. Atatürk'ün resimlerinin bile istenmediği oyunun süresi 12 dakikadan 4 dakikaya düştü. Erkek oyuncular sahnede oyunu sergilerken, kadın oyuncular konukların arasında merdivenlerde bekletildi. 29 Mart günü gerçekleşen bu olay, kadın- erkek eşitliği, kadın hakları ve laiklik adına kabul edilemez" dedi.

"AFİFE JALE'NİN TORUNLARIYIZ" 
Uygulamanın anayasaya aykırı olduğunu söyleyen Yeşim Ağırman, " Kadın ve erkeği bir arada görmek istemeyen zihniyet bilsin ki, biz sahnenin tozunu birbirine katan Afife Jale'nin torunlarıyız. Sahneye bir kere çıktık, bir daha inmeyiz. Biz kadınlar, Atatürk'ün kurucusu olduğu, kadınların seçme ve seçilme hakkını aldığı Millet Meclisinde uygulanan bu çağ dışı kararı protesto ediyoruz. Sorumluların derhal hesap vermesini istiyoruz. Kadınlar, özgürdür, eşittir ve ne zaman ne isterse onu yaparlar. Kadınları karanlığa, evlere hapsetmesine izin vermeyeceğiz. Yaşamın her alanında, sahnede, sokakta, siyasette, bilimsel çalışmalarda, her yerde varız ve var olmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızı bırakın sahnede, insan olarak sokakta görmek istemeyen çağ dışı çağ dışı bir anlayışla elbette ki mücadelemiz devam edecek" şeklinde konuştu.  

Görüntü Dökümü
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-Basın Açıklaması
-Yeşim Ağırman'ın konuşması
-Genel ve detaylar  
 

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