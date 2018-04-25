 CHP'Lİ AĞBABA'YA İŞADAMI EL KADI'YA İFTİRA CEZASI;  10 AY HAPİS CEZASI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Etiler'deki eski polis okulunun arazisiyle ilgili düzenlenen basın toplantısında kullandığı ifadelerle Suudi Arabistanlı iş adamı Yassen Abdullah A Kadı'ya iftira atıp hakaret ettiği iddialarıyla yargılanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İftira" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme, sanık Ağbaba daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alarak hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verdi.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 7'nci celsesi görülen duruşmaya, sanık Veli Ağbaba katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada Hakim Önder Karavaizoğlu, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Ceza İstinabe Tebligat Bürosu'na gönderilen yazıya cevap verildiği belirtti. Yazıda, "Yassen Abdullah A Kadı'nın 12 Ekim 2001'de ABD Hazine Bakanlığı'nca listeye alındığı, 26 Kasım 2014 tarihine dek listede kaldığı, bu süre içerisinde özel olarak belirlenmiş küresel terörist olaraka nitelendirildiği" ifadelerinin yer aldığı tutanağa geçti.

KADI'NIN AVUKATI: CEZALANDIRILSIN

Söz alan müdahil Yassen Abdullah A Kadı'nın avukatı Kübra Ganbari, "Konumuz ABD Hazine Bakanlığı'nın listesi değildir. Devletimizce o listeden çıkarıldığı halde hakaret kastıyla sözler sarf edilmiştir. Şikayetçiyiz, sanık cezalandırılsın" dedi.

AĞBABA'NIN AVUKATI: BERAATİNE KARAR VERİLSİN

Sanık Ağbaba'nın avukatı Ayça Lütfiye Akpek ise, "Gelen belge savunmalarımızı doğrulamaktadır. Hakaret kastı yoktur. Açıklamanın yapıldığı tarihte halen ABD listesinde yer almaktadır. Müvekkilimin beraatine karar verilsin" diye konuştu.

İFTİRA SUÇUNDAN 10 AY HAPİS

Mahkeme, sanık Veli Ağbaba'nın "İftira" suçundan, suçun işleniş biçimi, kullanılan araç, işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önemi, meydana gelen zarar ve kastın ağırlığı ile amacı göz önüne alarak önce 1 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Ağbaba'nın adli sicil kaydının temiz oluşu, sosyal ilişkileri, yargılamada gözlemlenen davranışları ve cezanın sanığın üzerindeki olası etkilerini bir arada değerlendirildiğini belirten mahkeme, cezayı 10 ay hapis cezasına düşürdü. Mahkeme, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, kişilik özellikleri, duruşmadaki davranışlarına göre yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varıldığı gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıllık denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın bu 5 yıllık süre içinde kasıtlı bir suç işlemezse hakkında hükmün ise düşürülmesini karara bağladı.

HAKARET SUÇUNDAN BERAAT

Mahkeme, "Hakaret" suçundan ise sanık Veli Ağbaba'nın, atılı eylemin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraatine hükmetti.

SAVCILIK FEZLEKESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığı'na gönderilen fezlekede, Yassen Abdullah A Kadı'nın avukatı Mustafa Doğan İnal tarafından 22 Ekim 2014'de başsavcılığa şikayet dilekçesi sunulduğu belirtiliyor. Dilekçede, "Veli Ağbaba'nın 17 Ekim 2014'de yaptığı bir basın açıklaması sırasında Kadı'nın kişilik haklarına hakaret ettiği ve bu kişiye iftirada bulunduğunun" iddia edildiği aktarılıyor. Söz konusu dilekçede, Ağbaba'ya, "Küresel terörist El Kadı ile AVM pazarlığına girildi mi?" şeklinde sözler sarf edilerek iftira atıldığı ve hakaret edildiğinin öne sürülüyor. Fezlekede, sunulan gazete haberlerine göre şikayet konusu toplantının Etiler'deki eski polis okulunun önünde gerçekleştiği ve haberlerde, dilekçede belirtilen sözlerin söylendiğinin tespit edildiğine dikkat çekiliyor. Fezlekede, Veli Ağbaba'nın, "Bir kısım basın mensuplarının bulunduğu ortamda, alenen müştekinin adını belirterek ve 'Küresel terörist El Kadı' sözlerini bir çok kez kullanarak , aşağılayıcı ve zan altında bırakıcı ifadelerle hakaret ettiği gibi, El Kadı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediye başkanı Kadir Topbaş ve AK Parti yetkilileriyle hukuk dışı ilişkiler kurarak çıkar sağladığı, polis lojmanı yapılması düşünülen yeri gayrı meşru şekilde ihalesiz biçimde alarak haksız çıkar elde ettiği" yönünde ifadeler kullandığı anlatılıyor. Bu ifadelerin süreli yayınlanan gazetelerin yanında bir kısım internet sitelerinde de kamuoyuna duyurulduğu belirtilen fezlekede, Ağbaba'nın bu şekilde "iftira" suçunu da işlediği ileri sürülüyor. Fezlekede, müşteki Yassen Abdullah A Kadı'ya "Alenen hakaret etmek" ve "İftirada bulunmak" eylemleri sebebiyle soruşturma açılmasının temini açısından, milletvekili Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması talep ediliyor.